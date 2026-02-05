Schock-Szene bei Istanbul-Derby: Ex-Schalker kollidiert mit Torwart

Beängstigende Szenen im Rams Park: Das Pokalspiel zwischen dem türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul und Istanbulspor (3:1) ist von einem heftigen Zusammenprall überschattet worden.

Der ehemalige Schalker Ahmed Kutucu kollidierte kurz nach dem Seitenwechsel in einem Luftzweikampf mit Istanbulspors Torwart Isa Dogan, beide stürzten zu Boden und blieben liegen (46.).

Kutucu musste von seinen Mitspielern in eine stabile Seitenlage gebracht werden, kam nach der Erstversorgung auf dem Spielfeld aber wieder zu sich und konnte das Feld zunächst eigenständig verlassen. In der 52. Minute wurde der 25-Jährige vorsorglich ausgewechselt, für ihn kam der gebürtige Kölner Ismail Jakobs.

Pokalspiel in Istanbul: Kutucu ausgewechselt – Dogan ins Krankenhaus

Der Ex-Schalker Ahmed Kutucu musste nach einem Zusammenprall minutenlang behandelt werden. IMAGO / Seskim Photo Der Ex-Schalker Ahmed Kutucu musste nach einem Zusammenprall minutenlang behandelt werden.

Dogan dagegen musste mit einem Krankenwagen vom Spielfeld und ins Krankenhaus in Istanbul transportiert werden. Offizielle Neuigkeiten zum Gesundheitszustand beider Spieler gab es von den Vereinen zunächst nicht.

Zuvor hatte Kutucu einen wichtigen Anteil am Sieg des Favoriten in der dritten Runde der Gruppenphase. Den Führungstreffer von Mauro Icardi (5.) bereitete der gebürtige Gelsenkirchener vor, den Endstand erzielte er selbst (33.). Die Vorarbeit zum 3:1 lieferte dabei der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, zudem traf noch Lucas Torreira (25.). Leroy Sané fehlte mit einer Knöchelverletzung. (sid/ea)