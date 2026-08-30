Bittere Nachricht für die Bremer: Mittelfeld-Routinier Jens Stage fällt lange aus. Trainer Daniel Thioune spricht von einem „schweren Schlag“ für seine Mannschaft.

Der SV Werder Bremen muss mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Jens Stage verzichten. Der Däne habe im Abschlusstraining vor der Partie beim SC Freiburg eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten, teilte Werder mit. Das hätten abschließende Untersuchungen am Sonntagvormittag ergeben.

„Es tut mir wahnsinnig leid für Jens und wir werden nun alles tun, damit seine Genesung bestmöglich verläuft und er so bald wie möglich wieder fit wird“, sagte Bremens Trainer Daniel Thioune. „Aufgrund der Schwere der Verletzung gehen wir allerdings nicht davon aus, dass Jens in diesem Jahr noch mal auf dem Platz stehen wird.“ Das sei ein „harter Schlag“ für die Mannschaft.

Stage gehört bei Werder seit Jahren zu den Leistungsträgern. In den kommenden Tagen werde man gemeinsam mit dem 29-Jährigen die nächsten Behandlungsschritte festlegen, hieß es in der Klubmitteilung weiter. (dpa/mp)