Der SV Werder muss künftig ohne Leistungsträger Romano Schmid auskommen. Den Österreicher zieht es in die Serie A. Die Ablösesumme bleibt unter den Bremer Erwartungen.

Romano Schmid (l.) war in der vergangenen Saison gemeinsam mit Jens Stage (r.) Top-Scorer bei Werder. Beide waren an zwölf Treffern beteilgt. IMAGO/Michael Taeger

Werder Bremen lässt Romano Schmid ziehen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio nach Italien. Die Bremer sollen einen hohen einstelligen Millionen-Betrag kassieren. Die Summe könnte durch Boni noch auf bis zu zehn Millionen steigen. Der Transfermarktwert von Schmid wird allerdings auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt.

Der österreichische Nationalspieler war 2019 vom SV Werder verpflichtet und zunächst ausgeliehen worden. Seit 2020 zählte er zum Bremer Kader. Bei der vergangenen WM machte Schmid auf sich aufmerksam. Sein Vertrag beim HSV-Rivalen lief noch bis Juni 2027. Um überhaupt noch eine Ablösesumme zu kassieren, musste Werder den Leistungsträger schon in diesem Sommer gehen lassen.

Durch die Einnahme können die Bremer nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Als Ersatz für Schmid im offensiven Mittelfeld gilt der schon verpflichtete junge Spanier Chuki (22). Werder sucht noch nach Verstärkungen im Sturm und für die Defensive. (sid/mp)