Schock für drei Stars: Diese Spieler fehlen in den Champions-League-Kadern der Klubs

Bittere Nachricht für Mathys Tel: Der ehemalige Stürmer von Bayern München ist von seinem neuen Klub Tottenham Hotspur nicht in das Aufgebot für die Ligaphase der Champions League berufen worden. Der ehemalige Leipziger Xavi Simons und der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (Leihe von Paris Saint-Germain) stehen dagegen im 23-Mann-Kader der Engländer. Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) fehlen bei ihren jeweiligen Klubs ebenfalls.

Tel, der nach seiner halbjährigen Leihe im Sommer für rund 35 Millionen Euro fest vom deutschen Rekordmeister auf die Insel gewechselt war, wird damit auch die Duelle gegen Borussia Dortmund und in Frankfurt (beide im Januar) verpassen. Sollte der Sprung unter die besten 24 Mannschaften und damit in die K.o.-Runde gelingen, können die Spurs bis zu drei Spieler austauschen – Tel hat demnach bis Februar Zeit, sich zu empfehlen.

Bislang hat der 20-Jährige jedoch einen schwierigen Stand unter dem neuen Teammanager Thomas Frank. In den ersten drei Premier-League-Spielen kam Frankreichs U21-Nationalstürmer nur auf zwei Kurzeinsätze und 19 Spielminuten. Im Supercup zwischen Europa-League-Sieger Tottenham und Königsklassen-Sieger PSG (3:4 n.E.) hatte Tel seinen Elfmeter im Shootout verschossen und war anschließend rassistisch beleidigt worden.

Und auch für Jonas Hofmann gibt es einen erneuten Dämpfer: Der 33-Jährige hatte nach einer frustrierenden Saison unter Trainer Xabi Alonso eigentlich auf bessere Zeiten gehofft, zumindest in der Königsklasse wird es diese für ihn nicht geben. Der Ex-Nationalspieler gehört nicht zum Kader für die Ligaphase. Bei Borussia Dortmund fehlt unter anderem der türkische Nationalspieler Salih Özcan auf der Liste, bei Eintracht Frankfurt hat es Innenverteidiger Hrvoje Smolcic und den aktuell verletzten ehemaligen U21-Nationalspieler Jessic Ngankam erwischt.

Andere fehlende Namen wie Lennart Karl (Bayern München) oder Julien Duranville (Dortmund) dürfen dagegen über die sogenannte „B-Liste“ auf eine Nominierung hoffen. Hierauf finden sich Akteure, die am oder nach dem 1. Januar 2003 geboren sind und bestimmte Kriterien als Eigengewächs erfüllen.

Bei den Bayern mit dabei sind trotz ihrer Verletzungen auch Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Jamal Musiala (Wadenbeinbruch und ausgekugeltes Sprunggelenk) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch). Die Ligaphase beginnt am 16. September. (sid/sd)