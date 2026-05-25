Schock für Argentinien: Messi kurz vor der WM verletzt ausgewechselt

Knapp drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM hat Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien einen Schrecken eingejagt. Im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) bat der Superstar beim 6:4 (4:4) seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung. Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel.

Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos spielte Messis Auswechslung bei dem spektakulären Spiel auf regennassem Rasen und eine mögliche Verletzung anschließend herunter. „Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen“, sagte der 62 Jahre alte Argentinier.

Lionel Messi mit 20 Scorerpunkten in 14 Spielen

Messi hatte vor seiner Auswechslung noch zwei Treffer in der torreichsten ersten Halbzeit der MLS-Geschichte vorbereitet. Der Superstar zeigte sich in dieser Saison bislang gut aufgelegt. In 14 Saisonspielen kommt er auf zwölf Tore und acht Vorlagen.

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Ohne Messi entschied diesmal Luis Suárez die Partie für Miami. Der 39 Jahre alte Uruguayer, der nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt und somit bei der Weltmeisterschaft fehlen wird, erzielte drei Treffer. Für das Team aus Florida war es der vierte Sieg in Serie in der MLS.

Argentinien trifft zum WM-Auftakt auf Algerien

Miami liegt mit 31 Punkten auf Platz zwei der Eastern Conference, zwei Zähler hinter dem Nashville SC um Hany Mukhtar.

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Das erste WM-Spiel der Argentinier findet am 16. Juni in Kansas City statt, Auftaktgegner in der Gruppe J ist Algerien. Der Titelverteidiger hat seinen WM-Kader noch nicht bekannt gegeben, auch der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht zu einer Teilnahme an seiner dann sechsten WM-Endrunde geäußert. (sid/tb)