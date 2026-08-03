Vor dem Testspiel des Fußball-Drittligisten gegen Borussia Mönchengladbach kam es zu einem medizinischen Notfall. Jetzt meldet sich der Verein mit einer traurigen Nachricht.

Ein Notarzt kämpfte um das Leben des Hansa-Fans, konnte den Mann aber nicht retten. IMAGO/Andy Buenning

Der Fan, der kurz vor dem Testspiel von Hansa Rostock gegen Borussia Mönchengladbach wegen eines medizinischen Notfalls im Ostseestadion behandelt werden musste, ist gestorben.

Das Leben des 87-Jährigen habe trotz der sofortigen Reanimationsmaßnahmen vor Ort und der Behandlung im Krankenhaus nicht gerettet werden können, teilte Hansa mit. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.“

Testspiel wurde mit Verspätung angepfiffen

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Das Spiel der Rostocker gegen die Borussia, das die Gladbacher vor rund 20.000 Zuschauern mit 3:1 gewannen, war wegen des Vorfalls mit rund 40 Minuten Verspätung angepfiffen worden.

Das Team von Trainer Daniel Brinkmann startet am Sonntag (13.30 Uhr) bei der Reserve der TSG 1899 Hoffenheim in die Drittliga-Saison. (dpa/mp)