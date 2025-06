Schock beim Nations-League-Finale: Abgestürzter Mann ist tot

Zahlreiche Rettungskräfte, Ordner und Polizisten waren während der Partie in den Bereich der Pressetribüne geeilt, in den die Person gestürzt war. Entsetzt riefen Augenzeugen weitere Rettungskräfte herbei. Mit einer Plane als Sichtschutz wurde der Bereich abgedeckt, in dem Ärzte um das Leben des Fans kämpften. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand