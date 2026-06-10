Eine TV-Kamera sorgt bei einem Länderspiel für einen Schockmoment. Das tonnenschwere Gerät stürzt plötzlich auf das Spielfeld – nur wenige Meter neben Beteiligten. Wie konnte das passieren?

Das Lächeln verging allen Spielern abrupt, als plötzlich eine TV-Kamera aus 20 Metern Höhe auf den Boden fiel. IMAGO/Gonzales Photo/Balazs Popal

Beim Freundschaftsspiel zwischen Ungarn und Kasachstan ist es am Montagabend zu einem beängstigenden Zwischenfall gekommen. Eine an Seilen befestigte TV-Kamera löste sich während der Partie und stürzte aus großer Höhe auf den Rasen. Nur knapp wurde dabei niemand verletzt.

Augenzeugen zufolge begann die sogenannte Spidercam zunächst zu qualmen, ehe sie aus rund 20 Metern Höhe ungebremst auf das Spielfeld fiel. Besonders brenzlig: Ein Kameramann an der Seitenlinie wurde nur um wenige Meter verfehlt. Die Begegnung in Debrecen musste daraufhin kurzzeitig unterbrochen werden.

Kabelbrand als Ursache vermutet

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Nach Berichten ungarischer Medien soll ein Defekt an einem Kabel den Vorfall ausgelöst haben. Während die zerstörte Kamera vom Spielfeld entfernt wurde, nutzten die Spieler die ungeplante Pause in der 26. Minute für eine Trinkpause.

Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Die Partie konnte nach wenigen Minuten fortgesetzt werden.

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Ungarn gewinnt trotz Schrecksekunde

Sportlich setzte sich Ungarn am Ende mit 3:1 gegen Kasachstan durch. Das Ergebnis rückte nach dem spektakulären Vorfall jedoch fast in den Hintergrund.

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Für beide Mannschaften war das Spiel zugleich einer der letzten Tests vor der Sommerpause. Bei der am Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada werden weder Ungarn noch Kasachstan vertreten sein. (sid/ggg)