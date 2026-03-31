„Blöd für alle BVB-Fans“: Schlotterbeck verneint Einigung und schiebt Kehl-Frust

Nico Schlotterbeck hat Medienberichte über eine Einigung im Vertragspoker mit Borussia Dortmund vehement zurückgewiesen. „Ich sage ganz ehrlich, dass ich das klar dementieren muss. So weit sind wir leider nicht. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, d.Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da“, erklärte der Innenverteidiger nach dem 2:1 (1:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana in Stuttgart. Er sei entsprechend „sehr verwundert über die Berichterstattung“.

Sky hatte am Montag von einer Einigung über eine vorzeitige Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags berichtet, die Unterschrift sei unmittelbar nach der Länderspielpause geplant. Doch diese Informationen würden „nicht stimmen“, betonte Schlotterbeck in aller Deutlichkeit: „Dass die Unterschrift kurz bevorsteht, so weit sind wir leider noch nicht. Deshalb muss ich das auch mal ansprechen.“ Er sei vom kurzfristigen Abgang von Sportdirektor Kehl überrascht worden.

Schlotterbeck: Kehl-Abgang verändert die Lage

„Ich habe lange mit Sebastian verhandelt“, erklärte der 26-Jährige: „Ich hätte wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert, das muss ich einfach schauen.“

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Der neue Sportdirektor Ole Book habe ihn bereits angerufen, es werde mit ihm sicher bald Gespräche geben. „Das ist jetzt blöd für alle BVB-Fans, aber es ist keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist“, meinte Schlotterbeck. (sid/dj)