Schlimmer Vorfall nach Pokal-Finale: Fans überfallen Spieler

Nach dem Landespokalfinale in Stuttgart ist ein Spieler der SG Sonnenhof Großaspach attackiert worden. Auch sein Vater wurde verletzt, als er helfen wollte.

Schlimmer Vorfall nach dem württembergischen Landespokalfinale: Ein Spieler der SG Sonnenhof Großaspach ist am Samstagabend auf einem Parkplatz am Stadion in Stuttgart überfallen und verletzt worden.

Großaspach-Spieler überfallen: Täter nehmen Handy und Geldbörse mit

Zuvor hatte sich die SG Sonnenhof Großaspach im Duell der beiden Regionalligisten gegen die Stuttgarter Kickers mit 4:1 durchgesetzt.

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Nach Angaben der Polizei wurde der 30 Jahre alte Fußballer von einer Gruppe verfolgt, als er gemeinsam mit seinem Vater zu seinem Auto ging. Auf der Flucht verlor er demnach sein Handy und seine Geldbörse.

Vater will helfen und wird verletzt

Ein Verfolger nahm beides an sich. Kurz darauf sollen mehrere Männer auf den Spieler eingeschlagen und eingetreten haben.

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Außerdem entrissen die Täter dem Spieler seine Sporttasche. Der 65 Jahre alte Vater des Fußballers wurde leicht verletzt, als er seinem Sohn helfen wollte.

Pokalfinale war schon unterbrochen worden

Die mutmaßlichen Täter sollen Fankleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben.

Das Finale war bereits am Nachmittag von einer Spielunterbrechung überschattet worden. Anhänger der Gastgeber wollten kurz vor Schluss auf den Platz stürmen und warfen Gegenstände auf den Rasen.

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Beide Mannschaften mussten vor 8520 Zuschauern für einige Minuten in die Kabine gehen. Danach konnte die Begegnung beendet werden. (dpa/mp)