„Schlau genug“: Kroos und seine spezielle Sicht auf die Diskussion um Manuel Neuer

Toni Kroos sieht bei seinem ehemaligen Teamkollegen Manuel Neuer weiter ein Alleinstellungsmerkmal im Weltfußball. „Dass der für mich der Beste aller Zeiten ist, das steht ja sowieso fest. Aber Manu ist der einzige Torwart, bei dem es Spaß macht zuzuschauen“, sagte Kroos im Podcast „Einfach mal luppen“, den er zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos aufnimmt, über den 40-Jährigen.

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen seinen Ex-Klubs Real Madrid und FC Bayern (1:2) hatte Kroos am Dienstag im Bernabéu verfolgt – und damit auch den Gala-Abend des Bayern-Keepers. „Das sieht so gut aus, was der macht. Der hat nach wie vor sein ganz eigenes Torwartspiel. Das hat nur er“, schwärmte Kroos, der zusammen mit Neuer 2014 Weltmeister geworden war und 2013 die Königsklasse gewonnen hatte: „Er hat nach wie vor eine unfassbare Ausstrahlung. Mit seinen Bewegungen, der Eleganz.“

Kroos: „Neuer ist der mit Abstand beste deutsche Torhüter“

Wenn sich der Torhüter und Bundestrainer Julian Nagelsmann gemeinsam für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft aussprechen würden, wäre Neuer im Sommer bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada „100-prozentig“ dabei, sagte Kroos.

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Neuer, der nach der Heim-EM aus dem DFB-Team zurückgetreten war und ein Comeback auch zuletzt immer wieder ausgeschlossen hatte, sei „schlau genug“, das Thema auf sich beruhen zu lassen. „Und trotzdem ist er der mit Abstand beste deutsche Torhüter, da kommen wir nicht drumherum. Da braucht er keine Argumente zu sammeln“, so Kroos. (sid/dj)