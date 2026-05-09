Schlägerei im Training? Bundesliga-Klub suspendiert zwei Profis im Abstiegskampf

Mohammed Amoura vom VfL Wolfsburg ist in dieser Saison zum zweiten Mal „aus disziplinarischen Gründen“ aus dem Kader gestrichen worden. Das bestätigte der Klub bei X. Wegen eines Vorfalls im Training fehlen sowohl der algerische Stürmer als auch Mittelfeldspieler Kevin Paredes beim Heimspiel gegen den deutschen Meister FC Bayern München.

„Es gibt in solchen Situationen, wo wir stehen, keine zwei Meinungen. Die Disziplin muss da sein und die war nicht da in dem einen Moment im Training“, sagte Trainer Hecking bei Sky. „Dann müssen wir mit der Konsequenz leben. Die anderen Spieler werden das auffangen.“

Mit dieser 1⃣1⃣ gehen wir ins Spiel. ?



ℹ️ Mohammed Amoura und Kevin Paredes stehen aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader.#VfLWolfsburg pic.twitter.com/qAlT2m11bk — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 9, 2026

Wie der „kicker“ berichtet, soll es demnach zu Auseinandersetzungen im Training gekommen sein. Sky berichtet gar von „Handgreiflichkeiten“ im Training.

Amoura fehlte Wolfsburg schon mehrfach

Für Amoura ist der zweite Vorfall dieser Art. Schon unter Daniel Bauer war der Algerier im Hinspiel aus disziplinarischen Gründen kein Teil des Spieltagskaders. Vergangene Saison war Amoura zudem in einer Auseinandersetzung mit Joakim Maehle verwickelt.

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Heckings Vorgänger Daniel Bauer hatte Amoura wegen dessen Verhalten im Training bereits im Januar vor der 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln aus dem Spieltags-Kader geworfen. Der 26 Jahre alte Angreifer war 2024 von Union Saint-Gilloise aus Belgien gekommen und gilt wegen seiner Schnelligkeit und seines Talents in Wolfsburg in jedem Sommer als lukrativer Verkaufskandidat. (dpa/lam)