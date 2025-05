Schlägerei auf Partyschiff: Kölns Topscorer fällt nach übler Attacke aus

Dem 1. FC Köln droht ausgerechnet im Aufstiegsfinale der Ausfall seines besten Torjägers: Grund ist ein tätlicher Angriff in der Freizeit: Tim Lemperle (23) wurde am Sonntag in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, wie der Klub bestätigte. Zuerst hatten RTL/ntv darüber berichtet.

„Wir sind über den Vorfall informiert“, sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler in einem Statement: „Tim wurde am frühen Sonntagabend tätlich angegangen und hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig sein wird.“ Der FC bestreitet am 34. Spieltag (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) sein entscheidendes Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der 1. FC Köln möchte den direkten Aufstieg klarmachen

Lemperle soll bei dem Vorfall, der sich beim Besuch eines Partyschiffs auf dem Rhein ereignet haben soll, alkoholisiert gewesen sein. Laut mehreren Medienberichten wurde der 23-Jährige von einem anderen Gast provoziert, weshalb es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Beim Versuch, das Schiff am Abend zu verlassen, sei er dann von offenbar herbeigerufenen Komplizen des Provokateurs angegriffen worden.

Lemperle verbrachte die Nacht in einem Kölner Krankenhaus und hat dieses bereits wieder verlassen. Im Training am Montag fehlte er – wegen Knieschmerzen wäre Lemperle aber vermutlich ohnehin geschont worden. Laut „Express“ hat er sich bei dem Angriff am Sonntagabend eine Platzwunde sowie einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Die Kölner haben am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand, die Aufgabe ist aber keine einfache. Bei einem Remis oder einem Sieg steht der direkte Aufstieg fest, auch für Kaiserslautern ist der Sprung auf den Relegationsrang bei einem Sieg noch möglich.

Lemperle ist mit 10 Toren und 6 Vorlagen bester Scorer seines Teams, beim wichtigen 2:1 am vergangenen Freitag beim 1. FC Nürnberg bereitete er beide Treffer vor. (sid/mp)