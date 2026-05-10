Schicksalsschlag vor dem Clasico: Vater von Hansi Flick gestorben

Schwerer Schicksalsschlag für Hansi Flick: Der frühere Bundestrainer trauert um seinen Vater. Wie der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Meisterschafts-Matchball im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid (21 Uhr/DAZN) mitteilte, ist Flicks Vater verstorben.

„Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, hieß es in einem Statement der Katalanen, der auch auf Deutsch verfasst wurde.

Flick will gegen Real Madrid auf der Bank sitzen

Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. Der deutsche Trainer soll zudem beschlossen haben, beim Spiel am Abend gegen Real auf der Bank zu sitzen.

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2022 hatte Flick in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ über das durchaus komplizierte Verhältnis zu seinem Vater gesprochen. Er sagte, dass der Schlüssel zum Verständnis seiner Arbeit in seiner Kindheit liege. „Ich bin meinem Vater sehr dankbar für alles, was er mir ermöglicht hat, und ich weiß ja auch, wie das gemeint war. Aber es war damals nicht immer leicht.“

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Barça reicht im Spiel gegen Real Madrid bereits ein Punkt, um den Titel in La Liga erfolgreich zu verteidigen. Auf der Seite der Königlichen sorgten Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni vor dem Aufeinandertreffen neben dem Platz für Aufsehen. Die beiden Spieler von Real Madrid wurden nach einer Auseinandersetzung im Training mit einer Rekordsumme bestraft. Valverde steht im Clasico nicht zur Verfügung. (sid/lam)