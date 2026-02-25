„Scheiße wie Cairo“: Fans protestieren mit Kot-Haufen gegen Klubführung

Die Fans des italienischen Fußball-Erstligisten FC Turin haben aufgrund der Negativserie ihrer Mannschaft die Nase gestrichen voll – und deswegen zu ungewöhnlichen Protestmaßnahmen gegriffen. Einige Anhänger hinterließen mehrere Haufen Kot vor dem Trainingsgelände, dazu das passende Banner „Merde come Cairo“, zu deutsch „Scheiße wie Cairo“ – eine klare Spitze gegen Vereinspräsident Urbano Cairo.

Videos in den sozialen Medien zeigten eine Gruppe von Personen, die aus der Ladefläche eines Pickups Mist vor ein Zugangstor schaufelten. Der Verein hatte am vergangenen Sonntag beim 0:3 beim CFC Genua seine sechste Liga-Niederlage seit dem Jahreswechsel kassiert und danach Cheftrainer Marco Baroni entlassen. In der Tabelle der Serie A liegt Turin mit nur drei Punkten Vorsprung vor den direkten Abstiegsplätzen auf dem 15. Rang.

Bereits im Dezember war es in der Führungsebene des Vereins zu einem Umbruch gekommen, Sportdirektor Davide Vagnati wurde nach mehr als fünf Jahren entlassen. Cairo, ein 68 Jahre alter Geschäftsmann, hatte Turin 2005 übernommen. (sid/ea)