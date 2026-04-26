„Scheiß Fragen!“ Ex-HSV-Trainer Hecking legt sich mit Journalisten an

Trainer Dieter Hecking zeigte sich nach dem 0:0 des VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach sichtlich verärgert – und das nicht nur wegen des Ergebnisses. „Nicht solche scheiß Fragen über die Zukunft“, rief der 61-Jährige im Vorbeigehen in Richtung der Journalisten, die gerade Dzenan Pejcinovic zu möglichen Wechselgerüchten befragten.

Auf der anschließenden Pressekonferenz legte Hecking nach. „Was mich ein bisschen stört – das möchte ich hier kurz erwähnen, weil ich es gerade im Vorbeigehen mitbekommen habe: In der jetzigen Situation nach so einem Spiel nach der Zukunft unserer Spieler zu fragen, finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es nicht gut, wenn meine Spieler ständig mit solchen Themen konfrontiert werden“, sagte Hecking.

Pejcinovic reagiert souveräner als Hecking auf Fragen

Pejcinovic selbst reagierte souverän auf die Nachfrage und wich Spekulationen aus. „Das ist für mich aktuell gar kein Thema. Ich habe noch drei Spiele mit Wolfsburg zu absolvieren, wir wollen die Klasse halten – und danach wird sich alles entscheiden“, sagte der Angreifer. Nach dem torlosen Unentschieden liegt Wolfsburg weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

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Pejcinovic gehört mit zehn Pflichtspieltreffern in dieser Saison zu den wenigen positiven Erscheinungen der Wolfsburger. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der 21-Jährige im Falle eines Abstiegs bleiben würde. Im Winter hatte es Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Augsburg an Pejcinovic gegeben. (sid/ch)