Ein Ex-HSV-Profi könnte in letzter Minute nach Deutschland zurückkehren. Schalke kämpft am Deadline Day um Hee-Chan Hwang.

Hee-Chan Hwang (l.) hatte beim HSV eine nicht ganz so erfolgreiche Zeit wie sein südkoreanischer Landsmann Heung-Min Son. picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Suhaimi Abdullah

Der frühere HSV-Profi Hee-Chan Hwang kehrt nach Deutschland zurück. Schalke 04 hat die Verpflichtung des Südkoreaners bestätigt.

Was sich am Deadline Day bereits angebahnt hatte, ist nun perfekt: Hee-Chan Hwang wechselt vom englischen Klub Wolverhampton Wanderers zum FC Schalke 04. Die Königsblauen leihen den 30 Jahre alten Offensivspieler bis zum 30. Juni 2027 aus.

Damit kehrt Hwang nach mehreren Jahren in England in die Bundesliga zurück. Für den Südkoreaner ist Schalke bereits die dritte Station in Deutschland – und auch beim HSV dürfte sein Name noch bestens bekannt sein.

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In der Saison 2018/19 trug Hwang auf Leihbasis das Hamburger Trikot. In 20 Zweitligaspielen erzielte er zwei Tore. Der ganz große Durchbruch blieb ihm im Volkspark damals zwar verwehrt, anschließend sammelte der Angreifer aber reichlich Erfahrung auf internationalem Niveau.

Schalke bestätigt Hwang-Transfer am Deadline Day

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„Mit Hee-Chan Hwang erhöhen wir unsere Optionen für die Offensive. Er kann mehrere Positionen bekleiden, seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Ligen und als Nationalspieler sehen wir als großes Plus“, erklärte Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Die Gelsenkirchener hätten zum Ende der Transferperiode gezielt geprüft, welche Verstärkung noch sinnvoll sei. „Wir freuen uns, dass Hee-Chan sich für Schalke 04 und eine Rückkehr in die Bundesliga entschieden hat“, sagte Mulder.

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Hwang selbst freut sich vor allem auf die Atmosphäre in Gelsenkirchen. „Schalke 04 hat mich in der vergangenen Saison beeindruckt“, erklärte der Südkoreaner. Er habe sich intensiv mit dem Spielstil beschäftigt und glaube, „dass ich gut ins Team passe“.

Mit RB Leipzig spielte Hwang bereits 2021 einmal in der Schalker Arena. Damals waren wegen der Corona-Beschränkungen allerdings keine Zuschauer zugelassen. Nun soll er die Kulisse erstmals vor vollen Rängen erleben.

Ex-HSV-Profi Hwang bringt reichlich Erfahrung mit

Nach seinem Jahr beim HSV spielte Hwang auch für RB Leipzig, ehe es ihn 2021 nach England zog. Zunächst wechselte er auf Leihbasis zu Wolverhampton, später verpflichteten ihn die Wolves fest. In 131 Premier-League-Partien verbuchte Hwang 24 Tore und sieben Vorlagen.

Auch international verfügt der Offensivspieler über viel Erfahrung. Für Südkorea absolvierte er bislang 82 Länderspiele und erzielte 17 Tore. Bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer kam er in allen drei Gruppenspielen seines Landes zum Einsatz.Jetzt beginnt für Hwang das nächste Kapitel in Deutschland – diesmal im Trikot von Schalke 04.