Schalke 04 treibt die Kaderplanung für die Bundesliga voran und verpflichtet Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt. Der 25-Jährige unterschreibt bis 2028. Gleichzeitig verlässt Mauro Zalazar die Königsblauen und wechselt ablösefrei nach Kroatien.

Junior Dina Ebimbe hört ab sofort nicht mehr auf die Anweisungen von Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter. picture alliance / DeFodi Images | Marco Steinbrenner

Schalke 04 schraubt weiter am Kader für die Rückkehr in die Bundesliga. Die Königsblauen gaben die Verpflichtung von Junior Dina Ebimbe bekannt. Der rechte Außenbahnspieler war von Eintracht Frankfurt aussortiert worden. Auf Schalke unterschrieb der gebürtige Franzose einen Vertrag bis 2028. Der 25-Jährige war 2022 zur Eintracht gewechselt, in der vergangenen Saison allerdings bereits an den französischen Klub Stade Brest ausgeliehen worden.

S04 habe sich „schon länger mit seinem Profil befasst, und wir hatten jetzt nach guten Gesprächen mit Eintracht Frankfurt die Gelegenheit, Junior Dina Ebimbe zu verpflichten“, sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder. Für die Eintracht absolvierte Dina Ebimbe insgesamt 57 Bundesligaspiele, ausgebildet wurde er bei Frankreichs Rekordmeister Paris Saint-Germain.

Mauro Zalazar ließen die Schalker indes ablösefrei nach Kroatien ziehen. Der 21-Jährige, der nach seinem Wechsel 2024 nur auf zwei Kurzeinsätze bei den Profis kam und zuletzt schon an den SC Braga verliehen worden war, schließt sich Zweitliga-Aufsteiger NK Kustosija Zagreb an. Maruo Zalazar ist der Bruder von Ex-St. Pauli-Profi Rodrigo Zalazar. (sid/mp)