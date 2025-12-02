„Die Liebe ist ungebrochen!“ Sandro Wagner wird nach Augsburg-Aus emotional

Als das erste große Kapitel seiner Trainerkarriere frühzeitig beschlossen war, blickte Sandro Wagner schon wieder optimistisch voraus.

„Mein Trainerteam und ich durften in den vergangenen Monaten viel lernen, und wir werden darauf aufbauen“, schrieb der 38-Jährige nach der plötzlichen Trennung vom FC Augsburg in einer kurzen Nachricht bei „LinkedIn“ und ergänzte: „Die Liebe für den Fußball ist ungebrochen!“

Wagners Karriere an der Seitenlinie aber hat mit der „einvernehmlichen“ Trennung vom FCA am Montag ihren ersten dicken Kratzer bekommen. „Wir wollten alle gemeinsam viel verändern! Das braucht Zeit“, schrieb Wagner, „aber Fußball ist ein Tagesgeschäft.“

Sandro Wagner: „Fußball ist ein Tagesgeschäft“

Und in diesem hatte der FCA unter dem früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der bisherigen Saison viel zu selten überzeugt, die erhoffte spielerische Weiterentwicklung blieb aus. Statt das Image der „grauen Maus“ abzulegen, ist Augsburg unter Wagner wieder im Abstiegskampf gelandet.

Nach der jüngsten Niederlage bei der TSG Hoffenheim (0:3) fehlte nun wohl auch Wagner selbst der Glaube, noch einen Ausweg aus der sportlichen Krise zu finden. Versöhnliche Worte für seinen ersten Arbeitgeber als Cheftrainer in der Bundesliga fand er dennoch. „Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft, FC Augsburg 1907!“, beendete Wagner seine Nachricht: „Der FCA ist und bleibt ein toller Verein!“

Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll hatte zur Entscheidung gegen Wagner erklärt: „In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen. Für uns steht bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer das Wohl des FCA im Zentrum und deswegen sind wir zu diesem Entschluss gekommen.“ (sid/hmg)