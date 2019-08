Sané-Poker: Pep Guardiola ist gesprächsbereit – aber er fordert Wahnsinns-Summe

München/Manchester -

Leroy Sané (23). Ein anderes Thema gibt es beim FC Bayern München derzeit nicht.

Trainer Niko Kovac (47) war zuversichtlich, äußerste dies öffentlich, wurde von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (63) ebenso öffentlich zurechtgestutzt und musste sich auch noch öffentlich für sein Vorpreschen entschuldigen.

Doch da Kovac als ehrlich und authentisch gilt, kam sein Optimismus wohl nicht von ungefähr: Nun verdichten sich die Anzeichen dafür, dass sich Sané nach wochenlangem Werben tatsächlich für den FCB entschieden hat.

Leroy Sané soll für weit über 100 Millionen € zum FC Bayern

So soll der Nationalspieler von Manchester City laut kicker für eine Ablöse von über 100 Millionen Euro an die Säbener Straße wechseln und einen Vier- oder Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Allerdings liegt die Forderung der Citizens laut „Manchester Evening News“ aktuell bei WEIT über 100 Millionen – nämlich 145 Millionen. Pfund! In Euro? 159 Millionen!



Leory Sané hat Manchester City noch nicht informiert

„City behauptet, dass man Sané nicht verkaufen wolle, und dies nur tun werde, wenn der Spieler – der seine Absichten nicht preisgegeben hat – sagt, dass er gehen will“, schrieb die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe.

Sollte Sané gegenüber Teammanager Pep Guardiola (48) seinen Wechselwunsch kundtun, wird laut des Berichts die genannte Summe aufgerufen – und dann beginnt der Poker wohl erst richtig.

Pep Guardiola äußert sich zum Poker um Leroy Sané

Der FC Bayern München kämpft um die Verpflichtung von Leroy Sané, noch Manchester City. AFP Foto:

Und was sagt Pep? Der Katalane spielt mit City am Sonntag (16 Uhr) in Wembley gegen Liverpool um den „Community Shield“, vergleichbar dem deutschen Supercup.

Und logischerweise drehten sich auch bei Guardiolas Pressekonferenz die ersten Fragen um Sané und das in England am Donnerstag schließende Transferfenster – danach dürfen nur noch Spieler abgegeben, aber nicht mehr neue verpflichtet werden.

Pep Guardiola: „Okay, lasst uns mit dem Klub reden.“

Sollte Pep ernsthaft über einen Verkauf Sanés nachdenken, braucht er bis Donnerstag Ersatz. Aber, so Guardiola gestern erneut: „Der Spieler hat mir nicht gesagt, dass er uns verlassen will. Wenn das geschieht, können wir sagen: Okay, lasst uns mit dem Klub reden. Aber niemand hat mir das gesagt. Noch mal: Wir möchten den Vertrag mit dem Spieler gerne verlängern, um mehr als ein Jahr.“

Das wiederum soll Sané bislang ablehnen – und sich deshalb doch für München entschieden haben. Nur müsste er dies Pep mal mitteilen…?

Auf die Frage, ob er enttäuscht sei ob des öffentlichen Geredes aus München über den Wunsch-Transfer, sagt Guardiola übrigens großmütig: „Nein, ich bin nicht enttäuscht, ich kenne die meisten gut. Jeder erzählt mal ein bisschen zu viel, auch ich manchmal. Es ist, wie es ist. Wichtig ist, dass Leroy hier ist und bereit ist, die Saison zu spielen.“ Ob es dabei bleibt?

Karl-Heinz Rummenigge: Watschn für Niko Kovac

Niko Kovac sah ein 6:1 seines FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul. Trotzdem gab es Kritik am Meister-Trainer. dpa Foto:

Rummenigge hatte zuletzt Kovac für dessen öffentliche Einschätzung über einen möglichen Transfer Sanés gerügt.

„Mir hat die Aussage nicht gefallen. Da mache ich keinen Hehl draus. Wir haben mit Manchester City ein sehr gutes Verhältnis“, sagte der Vorstandschef des FC Bayern München am Dienstag im ZDF. Und: „Wir müssen unseren Job machen. Der Trainer muss seinen Job machen. Wenn wir alle unseren Job gut machen, dann werden wir auch eine erfolgreiche Saison haben.“ Rummenigge verwies auf Sanés Vertrag beim englischen Meister, der noch bis Ende Juni 2021 läuft.

Thomas Müller (r.) erzielt das erste seiner drei Tore zur 3:0-Führung gegen Fenerbahce. dpa Foto:

Kovac hatte sich am Sonntag im ZDF optimistisch mit Blick auf einen Wechsel des 23-Jährigen gezeigt. „Ich bin sehr zuversichtlich, davon gehe ich aus, dass wir ihn bekommen können“, hatte Kovac gesagt.

Niko Kovac: „Ich habe mich bei Pep Guardiola entschuldigt"



Nach dem 6:1-Sieg seiner Bayern gegen Fenerbahce Istanbul hatte Kovac gesagt: „Ich war in dem ZDF-Interview vielleicht zu offensiv. Dafür habe ich mich schon bei Pep Guardiola entschuldigt. Ich möchte mich auch beim Klub entschuldigen. Mehr sage ich zum Thema Sané jetzt nicht mehr.“ Muss er auch nicht. Er kann ja warten, bis Sané dann wirklich da ist.



Der FC Bayern dementierte Donnerstagabend via Twitter, dass sich Sané bereits für einen Wechsel entschieden habe – und muss dies wohl auch tun, solange Sané sich bei City nicht äußert und der Transfer nicht wirklich bevor steht.

(ars, uf, dpa)