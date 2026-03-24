Sammer feiert Book-Wechsel zum BVB – und findet klare Worte zu Kehl

Borussia Dortmunds sportlicher Berater Matthias Sammer hält die Absetzung von Sportdirektor Sebastian Kehl angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate für logisch. Dessen Nachfolger beim BVB feiert er.

„Ich glaube, dass es richtig war, sich zu trennen. Beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. Dann ist es konsequent“, sagte Sammer im Sky-Talkformat „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“. Kehl und der Verein hätten sich „ein bisschen aneinander abgearbeitet“.

Sammer über Kehl-Aus: „Dann ist es konsequent“

Der frühere Nationalspieler Kehl war als Profi und Funktionär fast ein Vierteljahrhundert beim westfälischen Traditionsclub tätig gewesen. Als Nachfolger verpflichtete der BVB Nils-Ole Book von Zweitligist SV Elversberg.

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„Manchmal kommt die Zeit, in der es nicht mehr passt und Reibungspunkte entstehen. Es ist die richtige Entscheidung für alle Beteiligten. Der Verein hat die Möglichkeit, eine Veränderung zu tätigen“, betonte der seit 2018 als externer Berater für den Bundesligisten tätige Sammer und hat auch einen Tipp für Kehl: „Sebastian sollte jetzt ein bisschen durchschnaufen. Er wird eine gute Position finden“, so der 58-Jährige.

Sammer über Book beim BVB: „Fantastische Idee“

Von Kehls Nachfolger Book schwärmt Sammer derweil. Er traut dem 40-Jährigen großen Erfolg mit dem BVB zu. Er habe Book bei Sportchef Lars Ricken als „fantastische Idee“ vorgestellt, sagte der BVB-Berater bei Sky und fügte an: „Die ist nicht nur gut, die ist fantastisch. Sie ist mutig, sie ist eine Herausforderung, aber sie ist analytisch.“

Nils-Ole Book übernimmt beim BVB als Sportdirektor und steht vor großen Aufgaben in Dortmund. IMAGO/Fussball-News Saarland Nils-Ole Book übernimmt beim BVB als Sportdirektor und steht vor großen Aufgaben in Dortmund.

Der Klub sei „zutiefst überzeugt“, dass Book die Aufgabe beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga meistern werde, betonte Sammer, und: „Was er vielleicht noch nicht hat (Titel, Anm. d. Red.), dann bin ich mal mutig und sage, das wird er mit uns bald bekommen.“ (dpa/sid/dj)