„Man muss ihn mitnehmen!“ Sammer für Neuer im DFB-Tor – WM-Titel möglich

Matthias Sammer hofft auf ein Comeback von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Den Titel für die DFB-Elf hält er für realistisch.

„Manuel ist so gut, dass man ihn mitnehmen muss. Ich sehe keine Konstellation, in der Manuel der Gruppe nicht guttun würde“, sagte der Europameister von 1996 der „Sport Bild“: „Dafür muss er selbst das aber auch wollen.“

Der 39-jährige Neuer ist für Sammer noch immer ein „Weltklasse-Torhüter mit einer Weltklasse-Ausstrahlung. Dazu kommt ein Weltklasse-Charakter.“ Neuer stehe für das Außergewöhnliche: „Selbst wenn ihn das Alter zwei, drei Prozentpunkte kostet, ist er immer noch außergewöhnlich.“

Neuer: „Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin“

Eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ist allerdings fraglich. Bayern Münchens Kapitän hatte unlängst erklärt, den Fokus ganz klar auf den Verein zu legen: „Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin.“

Bayern Münchens Shootingstar Lennart Karl räumt Sammer derweil „gute WM-Chancen“ ein: „Er kann der Mannschaft etwas geben und beim Turnier reinwachsen. Alter sollte bei der Nominierung keine Rolle spielen.“

Matthias Sammer IMAGO / HMB-Media Matthias Sammer

Sammer traut Deutschland den WM-Titel zu

Der DFB-Elf traut Sammer den fünften Titel nach 1954, 1974, 1990 und 2014 zu. Man könne Weltmeister werden, so Sammer: „Diese Aussage ist an Bedingungen geknüpft. Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt der WM die Qualität – ohne neue Verletzungen und mit den Rückkehrern – sehr groß sein kann. Wenn es die Verantwortlichen um Julian Nagelsmann und Rudi Völler schaffen, die Mannschaft in der bestmöglichen körperlichen Verfassung dorthin zu organisieren, dann verfügen wir in jedem Mannschaftsteil über genug individuelle Qualität.“

Man könne über die Spiele und die Gegner einen Flow entwickeln, eine WM-Euphorie könne dann in der Mannschaft und in Deutschland entstehen. Zudem sollte man Bundestrainer Nagelsmann „nicht dafür kritisieren, dass er das Ziel ausgegeben hat, Weltmeister werden zu wollen. Wenn das nicht unser Ziel ist, verstehe ich die Welt nicht mehr.“ (sid/hmg)