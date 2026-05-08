Saison-Aus für Davies: Verpasst Bayerns Pechvogel jetzt auch noch die Heim-WM?
Bayern-Star Alphonso Davies hat schon wieder Verletzungspech. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft fällt „mehrere Wochen“ aus. Davies habe sich beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain „eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen“, teilte der FC Bayern München mit.
Der 25-Jährige dürfte damit neben den letzten beiden Bundesliga-Spielen in Wolfsburg und zu Hause gegen Köln auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin verpassen.
WM für Davies in Gefahr?
Auch die WM-Vorbereitung des Kanada-Kapitäns dürfte arg gestört werden. Davies konnte seit März 2025 verletzungsbedingt nicht mehr für den Mitausrichter auflaufen. Kanada trifft in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sowie auf Außenseiter Katar. Das Team startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins WM-Turnier. Trainer Jesse Marsch und sein Team rechnen sich gute Chancen auf die K.-o.-Runde aus.
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Davies ist in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen heimgesucht worden. Zwei Muskelfaserrissen waren in der Saison 2024/25 ein Kreuzbandriss gefolgt. Davies hatte im Februar 2025 bei den Bayern bis 2030 verlängert – kurz danach folgte die schwere Knieverletzung.
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In dieser Spielzeit warfen ihn erneut ein Muskelfaserriss und eine Oberschenkelzerrung zurück – nun muss der Top-Star der Kanadier um die WM-Teilnahme bangen. (dpa/tb)
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