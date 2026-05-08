Saison-Aus für Davies: Verpasst Bayerns Pechvogel jetzt auch noch die Heim-WM?

Bayern-Star Alphonso Davies hat schon wieder Verletzungspech. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft fällt „mehrere Wochen“ aus. Davies habe sich beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain „eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen“, teilte der FC Bayern München mit.

Der 25-Jährige dürfte damit neben den letzten beiden Bundesliga-Spielen in Wolfsburg und zu Hause gegen Köln auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin verpassen.

WM für Davies in Gefahr?

Auch die WM-Vorbereitung des Kanada-Kapitäns dürfte arg gestört werden. Davies konnte seit März 2025 verletzungsbedingt nicht mehr für den Mitausrichter auflaufen. Kanada trifft in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sowie auf Außenseiter Katar. Das Team startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins WM-Turnier. Trainer Jesse Marsch und sein Team rechnen sich gute Chancen auf die K.-o.-Runde aus.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Mensch Udo: Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende

Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende Er lief ins Marathon-Ziel – dann blieb sein Herz stehen: Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde

Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde Hafensause: Die Highlights des Großevents

Die Highlights des Großevents Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff

Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff 28 Seiten Plan 7: Wie „Deine Freunde“ alle begeistern & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Davies ist in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen heimgesucht worden. Zwei Muskelfaserrissen waren in der Saison 2024/25 ein Kreuzbandriss gefolgt. Davies hatte im Februar 2025 bei den Bayern bis 2030 verlängert – kurz danach folgte die schwere Knieverletzung.

Das könnte Sie auch interessieren: „Alles, was positiv ist im Fußball“: Bayern-Trainer Kompany rühmt den SC Freiburg

In dieser Spielzeit warfen ihn erneut ein Muskelfaserriss und eine Oberschenkelzerrung zurück – nun muss der Top-Star der Kanadier um die WM-Teilnahme bangen. (dpa/tb)