„Sackgasse“: Schwere Boykott-Vorwürfe gegen Barça-Torwart ter Stegen

Der FC Barcelona verdächtigt Medienberichten zufolge seinen Kapitän und langjährigen Torhüter Marc-André ter Stegen, dem Klub absichtlich schaden zu wollen.

Barça sei überzeugt, dass der deutsche Nationaltorwart mit der Angabe, wegen einer notwendigen Rückenoperation nur drei Monate auszufallen, den Einsatz seines Rivalen Joan Garcia boykottieren wolle, schrieb die in Sachen FC Barcelona gewöhnlich gut informierte „Mundo Deportivo“. Andere spanische Sportmedien berichteten ähnlich. Öffentlich gibt es dazu keine Aussagen vom Klub und vom Spieler.

Lange waren der Traditionsverein und der Deutsche ein Herz und eine Seele. „Marc ist ein Schlüsselspieler für unsere Mannschaft. Seine Leistungen, seine Professionalität und seine Identifikation mit dem Klub machen ihn zu einem unverzichtbaren Teil von Barça“, hatte Präsident Joan Laporta noch 2023 gesagt. Ter Stegen erwiderte kurz danach: „Barça ist für mich mehr als nur ein Verein. Ich fühle mich hier zu Hause und will alles geben, um mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Ter Stegens Social-Media-Post als Auslöser

Auslöser des Ärgers war nun der Social-Media-Post ter Stegens zu seiner anstehenden Operation am Rücken. Er schrieb, die Ärzte gingen von rund drei Monaten Ausfallzeit aus. Er müsste aber mindestens vier Monate pausieren, damit Barcelona gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln einen Ersatz registrieren lassen kann.

Dies dürfte ter Stegen bekannt gewesen sein, als er von nur drei Monaten schrieb. Im Gegensatz zum Nationaltorhüter, der bei Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher als Nummer eins für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eingeplant war, nannte der Klub keine Details zur Ausfalldauer.

Beide Seiten seien in eine „Sackgasse“ geraten, schrieb die Sportzeitung „AS“. Ter Stegen werde auch bald die Binde des Mannschaftskapitäns entzogen, hieß es weiter. Nicht nur wegen des Unmuts über seinen Post, sondern auch wegen seiner erneut langen Ausfallzeit. Ter Stegens Vertrag läuft noch bis 2028, aber der Verein würde den Topverdiener vermutlich lieber früher loswerden wollen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock für DFB: Nationaltorhüter ter Stegen fällt erneut monatelang aus

Ter Stegen soll es dem FC Barcelona ziemlich übelgenommen haben, dass García verpflichtet und der Vertrag von Wojciech Szczesny verlängert wurde, schrieb „Mundo Deportivo“: „Dadurch war er trotz noch dreijähriger Vertragslaufzeit und als Kapitän der Mannschaft aus dem Rennen.“. (dpa/hen)