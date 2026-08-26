Nach der Übernahme von Sky durch RTL werden Fußball-Fans bis zu zehn Gratis-Spiele in dieser Saison sehen können. Los geht's mit einer Partie an diesem Wochenende.

Die Fans können sich zur neuen Saison auf deutlich mehr Spiele im Free-TV freuen. Möglich macht es die Übernahme von Sky durch RTL. Das sind die Details.

Der HSV in seiner zweiten Saison nach dem Aufstieg, Zaubertore von Bayern-Star Michael Olise, Dortmunds junge Wilde um Konstantinos Karetsas, die Rückkehr von Kultklub Schalke 04 mit Oldie Edin Dzeko - und das alles möglicherweise live im Free-TV? Klingt komisch, ist aber so: Die Fans können sich in der neuen Bundesliga-Saison auf jede Menge Gratis-Fußball freuen.

Bundesliga-Start: RTL zeigt Leipzig gegen Gladbach im Free-TV

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„Der Bundesliga-Auftakt ist jedes Jahr einer der emotionalsten Momente im deutschen Sport. Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ist die Vorfreude vieler Fans auf die Rückkehr der Bundesliga und ihre besonderen Geschichten sicher noch einmal größer geworden“, sagt Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte bei RTL: „Umso mehr freue ich mich, dass wir ab der neuen Saison mit ausgewählten Bundesliga-Partien auch im Free-TV dabei sind.“

Inga Leschek von RTL

Los geht die neue Rechte-Kooperation zwischen Sky und RTL schon am kommenden Samstag um 15.30 Uhr - dann ist die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach live beim Kölner Privatsender zu sehen, die Sendung wird von Florian König moderiert. Doch das soll erst der Anfang sein, RTL will im Saisonverlauf weitere Live-Spiele zeigen.

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RTL darf nach Sky-Übernahme bis zu zehn Spiele live zeigen

„Es werden so viele Spiele wie nie zuvor im Free-TV zu sehen sein“, hatte RTL-Chef Stephan Schmitter schon nach der Sky-Übernahme angekündigt. Die genaue Anzahl ist noch nicht offiziell bekannt, laut Rechtepaket wären aber bis zu zehn Spiele pro Saison zulässig.

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Zudem zeigt Sat.1 wie gehabt das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag zwischen Meister Bayern München und dem VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr) sowie die Freitagspartien am letzten Spieltag vor und ersten Spieltag nach der Winterpause.

Sat.1 zeigt Eröffnungsspiel Bayern gegen Stuttgart

Nach der endgültigen Sky-Übernahme durch RTL im April hatten beide Sender angekündigt, verstärkt zu kooperieren. So übernimmt RTL nun Spiele aus der Bundesliga sowie dem DFB-Pokal (RTL+) aus den Pay-TV-Rechten von Sky, der Bezahlsender und seine Abonnenten bekommen dafür andererseits Partien aus der Europa und der Conference League - auch mit deutscher Beteiligung - hinzu.

Während es ansonsten keine Änderungen bei den TV-Übertragungen in der Bundesliga (Freitags- und Samstagsspiele live bei Sky, die Samstagskonferenz sowie die Sonntagsspiele bei DAZN) gibt, profitieren die Fans ohne Pay-TV-Abo durch die Live-Spiele bei RTL massiv.

Man wolle „die Faszination der Bundesliga“ einem „möglichst breiten Publikum zugänglich“ und den Saisonstart „zu einem besonderen Fernseherlebnis machen“, sagt Frank Robens, Verantwortlicher für den Sport bei RTL. Wie oft die großen Stars wie Olise und Co. wirklich im Free-TV zu sehen sein werden, wird sich dann zeigen.