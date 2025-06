RTL kauft Sky! Mehr Fußball im Free-TV geplant – und höhere Abo-Preise?

Das ist auch für Fans des HSV und des FC St. Pauli spannend: Nach dem geplanten Kauf des Pay-TV-Anbieters Sky will RTL in Zukunft mehr Sport live im Free-TV übertragen.

„Das haben wir fest vor, müssen aber zunächst in Ruhe mit allen Partnern sprechen. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir zwei Partien des DFB-Pokals live bei RTL übertragen“, sagte Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, der „Bild“: „Oder unser Angebot von bisher sieben Formel-1-Rennen im Free-TV ausweiten.“

Der Anspruch sei, „dass hochwertiger Live-Sport kein reines Luxusgut wird“, sagte Schmitter, schränkte aber auch ein: „Was allerdings alles möglich und sinnvoll ist, werden wir dann sehen.“

RTL kauft Sky für rund 150 Millionen Euro

RTL plant die Übernahme von Sky und dem Streamingdienst WOW, dafür bezahlt der Kölner Privatsender 150 Millionen Euro. Hinzu könnte eine Zahlung in Höhe von maximal 377 Millionen Euro kommen, die vom Aktienkurs der RTL-Group abhängig ist.

Ob RTL nach dem Deal, der noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden steht, die Preise für die Pay-Angebote stabil lässt, ließ Schmitter offen. „Wir wollen unseren Zuschauern zukünftig auf allen verfügbaren Kanälen von Free-TV bis Streaming Highlights aus Sport und Entertainment anbieten. Und dieses besondere Erlebnis muss für alle bezahlbar bleiben“, sagte er.

Die Marken Sky und WOW sollen auch nach dem Kauf durch RTL erhalten bleiben, ebenso der Sky-Standort in München. „Auch die hochmodernen Bundesligastudios. Das sind für uns ganz wichtige Erfolgsfaktoren für die nächsten Jahre“, sagte Schmitter: „Bei den Kommentatoren gibt es ja schon jetzt Überschneidungen, wenn ich zum Beispiel an Wolf Fuss oder Lothar Matthäus denke. Da sind viele spannende Kombinationen denkbar, allerdings ist es wichtig, die starken Sendungen und Moderatorenteams beider Häuser nicht zu verwässern.“

DAZN zeigt ab nächster Saison die Bundesliga-Konferenz

Sky hatte bei der letzten Auktion durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zwar die Rechte an der beliebten Bundesliga-Konferenz für den Zeitraum 2025/26 bis 2028/29 an DAZN verloren, sich aber die Übertragungsrechte für das Freitagabendspiel (20.30 Uhr) gesichert, hinzu kommen alle Einzelspiele am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) sowie das Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr). Der HSV und St. Pauli spielen in der kommenden Saison beide erstklassig.

Auch alle Spiele der 2. Bundesliga gingen an Sky, der Sender hält zudem unter anderem Rechte am DFB-Pokal, der englischen Premier League und der Formel 1. (sid/vb)