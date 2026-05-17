Rostock-Fan stürzt von der Tribüne – schwer verletzt ins Krankenhaus

Nach dem Sturz eines Fans von Drittligist Hansa Rostock während der Partie beim 1. FC Saarbrücken hat die Polizei Spekulationen dementiert, dass der Mann gestorben sei. Der schwer verletzte Mann werde weiter im Krankenhaus behandelt, teilte eine Mitarbeiterin der Behörde im Saarland auf Anfrage mit.

Rostock äußerte sich in einem Statement auf Instagram zum Zustand des Mannes. Demnach wurde der Fan noch am Vorabend operiert. Aktuell befinde er sich weiterhin in einem kritischen Zustand. „Der F.C. Hansa steht in Gedanken weiterhin fest an der Seite unseres Fans, der beim gestrigen Auswärtsspiel in Saarbrücken schwer verunglückt ist“, teilte der Klub weiter mit.

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Die Polizei hatte auf Anfrage der „Saarbrücker Zeitung“ klargestellt, dass der kritische Gesundheitszustand des Rostock-Fans „nach wie vor unverändert“ sei. Demzufolge stürzte der Mann während der Partie am Samstag, die aus Rostocker Sicht 4:3 endete, etliche Meter von einer Tribüne in die Tiefe.

Polizei ermittelt nach Sturz von Hansa-Rostock-Fan

Der Mann habe dabei lebensgefährliche Verletzungen unter anderem am Kopf erlitten. Im Internet gab es offenbar Gerüchte, dass der Anhänger des Ostsee-Klubs verstorben sein soll. Rostock appellierte, keine Gerüchte zu verbreiten. Laut Polizei ereignete sich der tragische Vorfall im Ludwigsparkstadion kurz vor Spielende. Nach dem Vorfall ermittelt die Polizei zur Ursache des Sturzes. (dpa/tb)