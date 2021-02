Rose-Nachfolger in Gladbach?: Jetzt spricht Bremens Trainer Kohfeldt

Trainer Florian Kohfeldt hat sich zu seinem Arbeitgeber Werder Bremen bekannt, aber einen möglichen Wechsel zum Ligarivalen Borussia Mönchengladbach nicht ausdrücklich ausgeschlossen.



„Im Sommer bin ich 20 Jahre bei Werder und sehr glücklich in Bremen. Für mich hat sich in den vergangenen Tagen daran nichts geändert“, sagte der Coach des Bundesliga-Elften am Freitag. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen, ergänzte der 38-Jährige, dessen Vertrag bei den Hanseaten noch bis 2022 läuft.



Werder Bremen: Kohfeldt als Nachfolger von Rose in Gladbach im Gespräch

Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann gab sich ebenfalls entspannt: „Florian hat in den letzten Jahren gezeigt, wie stark seine Verbundenheit zum Verein ist.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bayern-Trainer geht gegen Social-Media-Beitrag der AfD vor

Am Montag war bekannt geworden, dass Gladbach-Trainer Marco Rose die Rheinländer zum Saisonende verlässt und zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselt. Kohfeldt wurde und wird als möglicher Nachfolger gehandelt.