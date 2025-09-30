Rooney mit knallhartem Urteil über Wirtz: „Er schadet Liverpool!“

Ex-England-Star Wayne Rooney hat große Zweifel an Liverpools Verpflichtung von Florian Wirtz geäußert.

„Ich sehe nicht, wo er ins Team passt“, sagte Rooney in seiner BBC-Radiosendung „The Wayne Rooney Show“ und stellte die Verpflichtung des deutschen Spielmachers grundsätzlich infrage. „Das war sehr viel Geld. Ich glaube, Wirtz schadet tatsächlich dem Gleichgewicht von Liverpool und der Art, wie sie spielen.“

Wirtz, der im Sommer für die damalige Rekordsumme von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte, wartet nach acht Spielen immer noch auf sein erstes Tor.

Ronney über Wirtz: „Es liegt nicht am Preisschild“

„Es war bisher schwer für ihn. Ich glaube, das ist unbestreitbar“, sagte Rooney, der einst für Liverpools Rivalen Manchester United und FC Everton auf Torejagd ging. „Wirtz ist wahrscheinlich derjenige, der bislang am wenigsten überzeugt hat, obwohl er so viel Talent hat.“

Zwar habe Wirtz „ganz okay gespielt“ und werde noch besser, so Rooney. Trotzdem sieht der Rekordtorschütze von Man United und der englischen Nationalmannschaft ein gravierendes Problem. „Ich habe schon viele Spieler gesehen, die in diese Liga gekommen sind und ihre Zeit gebraucht haben. Es liegt nicht am Preisschild. Es liegt nicht am Spieler oder an seinen Fähigkeiten. Ich sehe einfach nicht, wie er in das System von Liverpool passt.“ (dpa/sd)