Ronaldo reicht’s! Warum der Weltstar in Saudi-Arabien in den Streik getreten ist

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist bei seinem Klub Al-Nassr offenbar in den Streik getreten. Dies berichtete die portugiesische Zeitung „A Bola“ am Montag. Demnach ist der Fußballstar mit dem Management des Saudi Arabian Public Investment Funds (PIF) unzufrieden.

Im Spiel gegen Al-Riyadh wird Ronaldo fehlen, saudische Medien hatten berichtet, dass der 40-Jährige für das Duell mit dem Meister Al-Ittihad am kommenden Freitag geschont werde. Nach Informationen von „A Bola“ hingegen sei Ronaldo der Auffassung, dass andere Klubs, die ebenfalls vom PIF geführt werden, bevorteilt würden. Der Star-Stürmer beklagt dabei vor allem die mangelnden Investitionen in seinen Klub.

Ronaldo kassiert in Saudi-Arabien ein astronomisches Gehalt

Al-Nassr holte in der bisherigen Wintertransferphase nur Haydeer Abdulkareem aus dem Irak. Die direkte Konkurrenz war deutlich aktiver, Al-Hilal gab bereits 32 Millionen Euro aus und steht laut Medienberichten auch noch vor der Verpflichtung des ehemaligen Ballon-d’Or-Siegers Karim Benzema. Im Ligavergleich hat Al-Nassr (133 Mio. Euro) hinter Al-Ittihad (141 Mio. Euro) und Al-Hilal (190 Mio. Euro) den dritthöchsten Kaderwert.

Ronaldo wechselte im Januar 2023 nach Al-Nassr. In bislang 127 Partien erzielte er 111 Tore. Einen Titel gewann er noch nicht. Sein Jahresgehalt soll bei astronomischen 208,7 Millionen Euro liegen. Hinzu kamen noch 28,7 Millionen Euro für die letzte Vertragsunterzeichnung. Im zweiten Vertragsjahr soll es erneut eine „Signing-Fee“ geben, die sich dann auf 44,5 Millionen Euro erhöht. Auch für die saudische Meisterschaft gibt es Bonuszahlungen, Gleiches gilt für den AFC-Champions-League-Gewinn, geschossene Tore und gegebene Vorlagen. Würde Ronaldo Torschützenkönig der saudischen Pro League werden, dürfte er sich über 4,7 Millionen Euro freuen. In der Torschützenliste liegt er mit 17 Toren in 18 Spielen aktuell auf Platz zwei hinter dem Engländer Ivan Toney (18 Tore). (sid/vb)