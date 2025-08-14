„Riesenehre“: Hradecky-Nachfolger als Leverkusen-Kapitän gefunden

DFB-Star Robert Andrich übernimmt wie erwartet das Kapitänsamt beim Vizemeister Bayer Leverkusen.

„Er ist der richtige Typ für diese Aufgabe“, begründete Trainer Erik ten Hag die Ernennung des 30-Jährigen am Donnerstag.

„Es ist eine Riesenehre für mich, ich bin sehr happy damit“, sagte Andrich. Das Amt sei eine „Wertschätzung vom Trainerteam und vom Trainer“. Er habe am Dienstag von der Entscheidung erfahren, das Team sei am Mittwoch informiert worden, sagte der Nationalspieler.

Der Mittelfeldspieler folgt auf den bisherigen Spielführer Lukas Hradecky, der Leverkusen vor einer Woche nach sieben Jahren in Richtung des französischen Erstligisten AS Monaco verlassen hatte.

Andrich als natürlicher Leader in der Vorbereitung

Dass Andrich neuer Werkself-Kapitän wird, hatte sich bereits angedeutet. „Das war ein natürlicher Prozess. In der Vorbereitung war er der natürliche Leader. Es gab auch andere, wir haben mehrere Leader, aber er ist vorangegangen und hat das sehr gut und sehr positiv gemacht“, lobte ten Hag.

Robert Andrich übernimmt das Kapitänsamt bei Bayer Leverkusen und folgt damit auf den zur AS Monaco gewechselten Lukas Hradecky. IMAGO/Crystal Pix Robert Andrich übernimmt das Kapitänsamt bei Bayer Leverkusen und folgt damit auf den zur AS Monaco gewechselten Lukas Hradecky.

Das erste Mal trägt der neue Kapitän die Binde voraussichtlich am Freitag (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokalspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach. Fraglich für das Erstrundenmatch ist Alejandro Grimaldo, der „in der Woche krank“ gewesen sei, sagte ten Hag.

Das könnte Sie auch interessieren: DFB-Star bangt um sein WM-Ticket: „Dann kann man kein Nationalspieler sein“

Zudem bestätigte der 55 Jahre alte Trainer den bereits erwarteten Ausfall des Rekordeinkaufs Malik Tillman. Der 23-Jährige sei „noch nicht so weit“. (dpa/pmk)