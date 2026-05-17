Saarland-Party! Elversberg steigt in die Bundesliga auf – Paderborn in der Relegation

Die SV Elversberg hat es tatsächlich geschafft. Der kleine Verein aus dem Saarland spielt in der nächsten Saison erstmals in der Bundesliga! Mit einem 3:0-Sieg gegen das bereits abgestiegene Tabellenschlusslicht Preußen Münster feierte das Dorf aus dem Saarland den sensationellen Aufstieg hinter Zweitliga-Meister FC Schalke 04 und wird der 59. Verein in der Geschichte der Bundesliga.

Der Jubel an der Kaiserlinde, wo nächste Saison auch der HSV antreten wird, kannte daraufhin keine Grenzen mehr – Fans stürmten den Rasen und feierten die Helden. Ganz anders hingegen sah die Gefühlswelt in Hannover aus: Die Niedersachsen stehen nach einem wilden 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg mit leeren Händen da, bleiben in Liga zwei und treffen dort nächste Saison auf den FC St. Pauli. Der SC Paderborn (2:0 in Darmstadt) profitierte und schaffte den Sprung in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg, Greuther Fürth rettete sich in die Abstiegs-Relegation und Fortuna Düsseldorf muss gemeinsam mit Münster den Gang in die 3. Liga antreten.

An der Kaiserlinde in Elversberg gibt es nach dem Aufstieg kein Halten mehr. imago/Jan Huebner An der Kaiserlinde in Elversberg gibt es nach dem Aufstieg kein Halten mehr.

Schon nach einer Viertelstunde waren sich die Fans in Elversberg ihrer Sache sicher. Bambasé Conté (10.), Leihgabe von der TSG Hoffenheim, sowie David Mokwa (14.), Winter-Neuzugang aus Hoffenheim, schossen die SVE gegen Preußen früh mit 2:0 in Führung – und ebneten damit den Weg in Richtung Bundesliga. Schließlich war bei der brisanten Ausgangslage vor dem Spieltag (drei Teams mit 59 Punkten auf den Plätzen zwei bis vier) klar: Gewinnt Elversberg, können Hannover und Paderborn tun, was sie wollen. Denn das Torverhältnis sprach deutlich für die „Elv“.

SV Elversberg steigt erstmals in die Bundesliga auf

Spätestens, als Mokwa das dritte Tor nachlegte (66.), wurde es ihnen in Elversberg langsam bewusst. Das Team, in dem gleich sieben Ex-HSV-Spieler mitwirken, geriet immer mehr in Aufstiegs- und Party-Stimmung. Bis dann eben bei Schlusspfiff alle Dämme brachen – beim ersten Bundesliga-Klub aus dem Saarland nach 32 Jahren und dem überhaupt erst vierten nach dem 1. FC Saarbrücken, Borussia Neunkirchen und dem FC 08 Homburg.

David Mokwa (l.) schlägt ein Rad vor Freude. Er schoss Elversberg mit seinem Doppelpack gegen Münster in die Bundesliga. IMAGO/SNS UG David Mokwa (l.) schlägt ein Rad vor Freude. Er schoss Elversberg mit seinem Doppelpack gegen Münster in die Bundesliga.

Weitaus enger war das Rennen um Relegationsplatz drei. Denn während Elversberg seinen Sieg völlig ungefährdet ins Ziel brachte, strauchelte Verfolger Hannover 96 gegen Nürnberg – nach einem echten Wechselbad der Gefühle. Früh lag Hannover durch Mohamed Alì Zoma (25.) zurück, zunächst aber konnten Kolja Oudenne (30.) und Waniss Taibi (45.) das Spiel noch drehen. Auch nach dem erneuten Ausgleich von Alì Zoma (47.) stellten die 96er durch ein erzwungenes Eigentor von Luka Lochoshvili postwendend die Führung wieder her (51.). Doch Pechvogel Lochoshvili persönlich glich ganz spät nochmals zum 3:3-Endstand aus – und vermieste Ex-HSV-Trainer Christian Titz mit Hannover sogar die Relegation.

Elversberg steigt auf! Der Aufstieg in der 2. Liga

Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1 FC Schalke 04 34 21 7 6 50:31 +19 70 2 SV Elversberg 34 18 8 8 64:39 +25 62 3 SC Paderborn 34 18 8 8 59:45 +14 62 4 Hannover 96 34 16 12 6 60:44 +16 60

Denn: Der freudige Dritte heißt SC Paderborn. Die Westfalen hatten ihre Hausaufgaben schnell erledigt, der 2:0-Erfolg bei Darmstadt stand nach dem Treffer von Stefano Marino (6.) früh fest und wurde von Sven Michel (89.) schließlich abgesichert. Aus eigener Kraft hatte der SCP aber keine Chance – man musste auf den Patzer der Konkurrenz hoffen. Und der kam in Hannover eben kurz vor Schluss, der Paderborn die Relegation am Donnerstag und Montag gegen den VfL Wolfsburg um Aufstieg und Abstieg bzw. den Liga-Verbleib beschert. Hannover hingegen verbleibt in Liga zwei, in der man kommende Saison unter anderem auch auf Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli treffen wird.

Drei Teams punktgleich: Düsseldorf steigt in die 3. Liga ab

Deutlich freudiger nimmt man den Klassenerhalt in der 2. Liga in Bielefeld zur Kenntnis. Die Arminia, eigentlich mit der vermeintlich besten Ausgangssituation und mit dem klar besten Torverhältnis in den letzten Spieltag gegangen, musste lange Zeit kräftig zittern und lag gegen Hertha BSC zur Pause noch zurück – und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Weil Joel Grodowski (49./59.), Monju Momuluh (65.), Stefano Russo (74.), Semir Telalovic (90.+2) und Roberts Uldrikis (90.+6) das Spiel aber in einer furiosen zweiten Halbzeit zum 6:1 drehten, katapultierte sich Bielefeld von 17 sogar auf 13 – und damit zum sicheren Verbleib in der 2. Liga.

Sie schreien die Freude raus: Felix Klaus (l.) und Noel Futkeu feiern den Klassenerhalt mit Greuther Fürth. imago/kolbert-press Sie schreien die Freude raus: Felix Klaus (l.) und Noel Futkeu feiern den Klassenerhalt mit Greuther Fürth.

Auch bei Greuther Fürth machte sich Erleichterung breit. Schließlich war das Kleeblatt akut abstiegsgefährdet ins Saisonfinale gestartet, rettete sich mit einem furiosen 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf aber in höchster Not (vorerst) noch vor dem Abstieg. Felix Klaus (2.), ein Eigentor von Elias Egouli (16.) und Noel Futkeu (36.) sorgten dafür, dass man sich hauchzart vor die punktgleiche Fortuna mit der um ein Tor besseren Differenz auf Rang 16 schob – und damit in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Rot-Weiss Essen rettete. Noch ein Tor mehr hätte genügt, um sogar sicher die Klasse zu halten – so aber hatte Eintracht Braunschweig Glück, dass die 0:1-Niederlage bei Meister Schalke so knapp war, dass sie nicht ins Gewicht fiel.

Fürth rettet sich: Der Abstieg in der 2. Liga

Platz Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte 13 Arminia Bielefeld 34 10 9 15 53:51 +2 39 14 1. FC Magdeburg 34 12 3 19 52:58 -6 39 15 Eintracht Braunschweig 34 10 7 17 36:54 -18 37 16 SpVgg Greuther Fürth 34 10 7 17 49:68 -19 37 17 Fortuna Düsseldorf 34 11 4 19 33:53 -20 37 18 SC Preußen Münster 34 6 12 16 38:61 -23 30

Und Düsseldorf? Nach der Klatsche in Fürth muss die Fortuna den direkten Gang in die 3. Liga antreten. Und das nur deshalb, weil man unter den drei punktgleichen Teams im Tabellenkeller die schlechteste Tordifferenz aufweist. Extrem bitter für die Fortuna, die durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf Rang 17 abrutschte – und das bedeutet gemeinsam mit Münster der Abstieg in Liga drei.