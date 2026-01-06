„Richtung Bank gespuckt!“ Zweitliga-Boss wütet gegen eigene Fans

Klartext vom Lautern-Boss! Sportgeschäftsführer Thomas Hengen hat sich über Anfeindungen in sozialen Medien und auch von eigenen Fans im Stadion des 1. FC Kaiserslautern beklagt.

„Wir reden immer von Fritz-Walter-Werten, von Kameradschaft, von Demut, in guten wie in schlechten Zeiten. Dann muss ich auch in schlechten Zeiten, trotz aller Kritik, fair und inhaltlich sachlich bleiben“, sagte der 51-jährige Lautern-Boss der „Rheinpfalz“. „Wenn in Richtung der Bank gespuckt wird, dann geht das in dem Moment gegen uns alle. Das können wir nicht akzeptieren.“

Lautern-Boss Hengen nennt Vorfälle beim Magdeburg-Spiel

Hengen nannte explizit Vorfälle bei der 2:3-Niederlage des FCK gegen den 1. FC Magdeburg kurz vor der Winterpause in der 2. Bundesliga. „Auf der Nordtribüne sind schon Dinge vorgefallen, die ich in der Vergangenheit nicht so extrem empfunden habe“, erklärte der Ex-Lautern-Profi.

„Gerade im Heimspiel gegen Magdeburg wurden wir beleidigt, mit Hassparolen angefeindet, und es wurde auch in Richtung unserer Bank gespuckt.“ Die Lautern-Fans dürften auch mal unzufrieden und kritisch sein, aber da seien Grenzen überschritten worden.

Hengen will gegen FCK-Fans vom „Hausrecht Gebrauch machen“

„Es gibt leider viele Hassnachrichten und Postings in Social Media, was nicht spurlos an einem vorbeigeht“, ergänzte Hengen. Er könne das einordnen, weil Lautern in der Öffentlichkeit stehe. Aber es gebe klare Grenzen. Wenn es beispielsweise gegen die Familie und um Kinder geht, wenn Straftaten angedroht werden, dann höre es auf.

„Dann müssen wir dagegen vorgehen. Und das werden wir weiter tun. Wir werden künftig noch stärker darauf achten und vermehrt die Personen ansprechen, die sich auf diese Weise im Stadion äußern, und dabei nicht davor zurückschrecken, im Ernstfall von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen“, kündigte der Sportchef der Pfälzer an. Lautern gehört mit einem Schnitt von über 47.000 Fans zu den Zweitliga-Klubs mit den meisten Zuschauern in der bisherigen Saison. (dpa/lam)