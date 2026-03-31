„Natürliche Gabe“: Viel Lob für DFB-Juwel Karl – Mitspieler macht Weltstar-Vergleich

Der Bundestrainer lobte, die Mitspieler schwärmten: Lennart Karl durfte sich beim Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr als einer der großen Gewinner fühlen. „Von all den jungen Spielern, die wir im Laufe der Zeit nominiert haben, hat er mit den besten Eindruck gemacht“, sagte Julian Nagelsmann nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana über den Teenager.

„Er hat einen super Eindruck gemacht. Frech, aber auch demütig“, führte der Bundestrainer weiter aus. Wie gegen die Schweiz (4:3) hatte Nagelsmann Karl eingewechselt – und dieser hatte mit seinen unwiderstehlichen Dribblings sofort großen Einfluss. „Er hat eine natürliche Gabe, gut zu stehen und sich im Raum zu bewegen“, sagte Nagelsmann.

Mit wem man den 18-Jährigen vergleichen kann? „Ein bisschen Ribéry-mäßig“, spiele Karl, sagte Matchwinner Deniz Undav, „er ist ein brutaler Spieler. Er hat so eine Abgezocktheit schon in dem Alter, ist frech beim Spielen, bringt eine gute Frische mit. Hat genug Demut und ist ein feiner Kerl.“

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Was noch fehlt? „Ich muss noch hinkriegen, dass er ein bisschen lockerer wird“, scherzte Undav, „abseits vom Platz – aber wie gesagt: ein Top-Spieler. Brutale Qualität mit dem Alter. Ich wünschte, ich hätte so eine Qualität in seinem Alter gehabt. Lennart wird uns noch sehr, sehr lange Spaß machen.“ (sid/dj)