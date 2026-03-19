„Stärkste Mannschaft überhaupt“: Ribéry hat einen Favoriten in der Champions League

Für Franck Ribéry ist Bayern München der Topfavorit in der Champions League. Sein Ex-Klub sei derzeit „die stärkste Mannschaft überhaupt“, sagte der Franzose in einem Interview mit der italienischen „Gazzetta dello Sport“ vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). „Sie ist auf höchstem Niveau in allem: technisch, taktisch und physisch. Sie spielt in einer ganz anderen Dimension, das kann jeder sehen. Die Spieler sind in Topform.“

Ribéry spielte von 2007 bis 2019 bei den Bayern und feierte 2013 mit dem Gewinn der Champions League den größten Erfolg seiner Karriere. Nach seiner Zeit beim Rekordmeister lief er bis 2021 für die AC Florenz auf, ehe er sein letztes Karrierejahr bei der US Salernitana verbrachte.

Ribéry strebt eine Trainer-Karriere an

Derzeit nimmt Ribéry an einem Trainerkurs in Coverciano teil, dem Trainingszentrum der italienischen Nationalmannschaft. „Ich will Trainer werden, und ich lerne dafür“, sagte der 42-Jährige. Er habe bereits das UEFA-A- und B-Diplom erhalten und besucht derzeit einen Kurs für das UEFA-Pro-Diplom.

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Er hoffe, „in Italien zu trainieren, einem Land, das ich liebe“. Dennoch würde er auch keine Gelegenheit im Ausland ablehnen, sagte der ehemalige Flügelspieler, der in Frankreich, der Türkei, Deutschland und Italien gespielt hat. (sid/vb)