Reus mit Gala in den USA – doch sein Meister-Team verliert weiter

Trotz zweier Vorlagen des ehemaligen Nationalspielers Marco Reus hat Meister Los Angeles Galaxy in der US-amerikanischen MLS die nächste bittere Pleite kassiert.

Vier Tage nach der 0:1-Niederlage bei den New York Red Bulls schenkte der Tabellenletzte der Western Conference beim 2:3 gegen Philadelphia Union eine Zwei-Tore-Führung her und verlor durch einen Treffer in der Nachspielzeit.

MLS: Los Angeles Galaxy ist immer noch ohne SIeg

Nachdem Reus die beiden Treffer in der ersten Halbzeit durch Mauricio Cuevas (31.) und Diego Fagundez (37.) vorbereitete, sah es zunächst nach einem Befreiungsschlag nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück aus. Nathan Harriel (48.) und Tai Baribo (50.) dämpften die Hoffnungen mit ihrem Doppelschlag, erneut Baribo (90.+6) schockte Galaxy ganz spät.

Nach 13 Spielen steht LA weiter ohne Sieg und mit nur drei Punkten auf Platz 15 im Westen, der Abstand zu den Play-off-Plätzen beträgt schon 13 Zähler.(sid/abl)