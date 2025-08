Reporter-Legende Ulli Potofski (†73) ist tot

Fußball-Reporter Ulrich „Ulli“ Potofski ist tot. Das bestätigte sein TV-Sender Sky am Mittwoch. Potofski starb demnach nach „kurzer, schwerer Krankheit“ am vergangenen Sonntag im Alter von 73 Jahren.

„Wir verlieren mit Ulli Potofski nicht nur einen außergewöhnlichen Journalisten, sondern auch einen Kollegen, der mit Kreativität, Humor und großem persönlichem Engagement die Sportberichterstattung über Jahrzehnte hinweg bereichert hat“, teilte Sky mit: „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden.“

Ulli Potofski war ein prägender Fußball-Reporter im TV

Erst vor wenigen Tagen hatte Potofski in seinem Podcast „Herz, Seele, Ball“ von einem Krankenhaus-Aufenthalt berichtet und gesagt, er werde dort „hoffentlich gut versorgt“. Genauere Details nannte der langjährige TV-Kommentator nicht.

Potofski zählte zu den prägendsten Fußball-Reportern der Bundesliga. In den 1980er-Jahren war er als RTL-Moderator von „Anpfiff“ eines der ersten TV-Gesichter der modernen Fußball-Berichterstattung im Fernsehen. Später arbeitete er auch für DSF, dem Vorgänger von Sport1, sowie zuletzt für Sky. Dort war Potofski in der vergangenen Saison vor allem als Kommentator in der 2. Liga im Einsatz gewesen.

Vor vier Wochen postete er ein gemeinsames Foto mit seiner Lebensgefährtin bei Instagram und schrieb dazu: „In guten wie in schlechten Zeiten! Meine Lebensgefährtin Nadja war immer da! Ist immer da! Seit über 10 Jahren!“