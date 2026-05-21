Relegations-Krimi! Paderborn-Keeper stoppt Wolfsburg im Hinspiel

Wer spielt in der kommenden Bundesliga-Saison gegen den HSV, wer in der 2. Liga gegen den FC St. Pauli? Nach dem Hinspiel in der Relegation zwischen dem von Dieter Hecking trainierten VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn mit Ex-HSV-Profi Filip Bilbija und Ex-Kiezkicker Tjark Scheller ist es noch völlig offen. Der Erstliga-16. kam zu Hause nicht über ein 0:0 gegen den Zweitliga-Dritten hinaus. Das Rückspiel steigt am Montag (20.30 Uhr, Sky und Sat. 1) in Ostwestfalen.

Bester Mann auf dem Platz war Paderborn-Keeper Dennis Seimen (20). Die Stuttgart-Leihgabe (Marktwert laut transfermarkt.de: 10 Millionen Euro) brachte die Wolfsburger Angreifer mit seinen Paraden zur Verzweiflung und hielt seinem Team den Traum vom Aufstieg am Leben.

Relegation: Wolfsburg gegen Paderborn nur mit Nullnummer

Vor 27.800 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen Arena erarbeitete sich der Außenseiter eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel im eigenen Stadion. Dann muss allerdings Jonah Sticker nach einer späten Gelb-Roten Karte (90.+4) zuschauen.

Schon in der 9. Minute hätte Paderborn in Führung gehen können, als Santiago Castaneda nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum Schuss kam. Doch Wolfsburgs Verteidiger Jeanuel Belocian und Torwart Kamil Grabara klärten gemeinsam auf der Torlinie. Die beste Chance für Wolfsburg vergab derweil Adam Daghim in der 32. Minute, als er nach einem Steilpass von Mattias Svanberg auf einmal frei vor dem Paderborner Tor auftauchte, aber an Schlussmann Seimen (ist deutscher U21-Nationaltorwart) scheiterte.

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In der 51. Minute stand wieder Paderborns Torwart dem schnellen Daghim im Weg. Diesmal klärte er eine Hereingabe des Dänen. Vor dem Tor hatten zwei Wolfsburger Angreifer in bester Position auf diesen Ball gewartet.

Wolfsburgs Daghim scheitert zweimal an Paderborn-Torwart Seimen

Für den VfL sprach an diesem Abend, dass er nie die Geduld und die Struktur verlor und so den Druck immer weiter erhöhte. Anders als vor der Pause unterband man fast jeden Paderborner Gegenstoß nun schon auf Höhe der Mittellinie. Die Gäste kamen kaum noch zum Durchatmen.

Paderborn-Torjäger Filip Bilbija im Duell mit Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic IMAGO / HMB-Media Paderborn-Torjäger Filip Bilbija im Duell mit Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic

Allerdings blieb der Bundesligist im letzten Drittel ungefährlich. Ein Kopfball von Daghim (63.), ein Freistoß von Eriksen (67.) – alles zu harmlos. Daran änderten auch die offensiven Einwechselungen von Mohammed Amoura und Lovro Majer nichts. Aus diesen enormen Qualitätsvorteilen machten die Wolfsburger an diesem Abend zu wenig. Am Ende hatte der VfL sogar noch Glück, als Ex-HSV-Profi Bilbija (15 Saisontore) die zweite Paderborner Großchance vergab (84.).

„Bei uns hat jeder alles auf dem Platz gelassen. Wir haben den Aufstieg noch lange nicht erreicht, aber jetzt haben wir ein echtes Finale zu Hause. Da gilt es, noch einmal alles abzurufen und das Ding über die Ziellinie zu bringen“, sagte SC-Abwehrspieler Laurin Curda. Und Top-Torwart Seimen, der im Sommer zum VfB Stuttgart zurückkehrt, meinte vor seinem letzten Spiel für die Ostwestfalen: „Ich möchte mit Paderborn unbedingt aufsteigen.“