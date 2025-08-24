Rekord-Mann Son trifft erstmals in der MLS – ist aber „wirklich sehr enttäuscht“

Trotz seines ersten Treffers in der MLS hat der frühere Premier-League-Star Heung-Min Son einen Sieg mit seinem neuen Klub Los Angeles FC verpasst.

Nach dem frühen Führungstor per Freistoß durch den Südkoreaner (6.), der in diesem Monat für eine Rekordablöse von 26 Millionen US-Dollar von Tottenham Hotspur gekommen war, mussten sich die Kalifornier mit einem 1:1 (1:1) beim FC Dallas begnügen. Dallas erzielte in der 13. Minute durch Logan Farrington den Ausgleich.

„Ich freue mich, das erste Tor in der MLS erzielt zu haben“, sagte Son, der zum dritten Mal für seinen neuen Klub auf dem Feld gestanden hatte. „Aber für mich ist das Wichtigste, drei Punkte zu holen. Ich bin wirklich sehr enttäuscht.“

Inter Miami verpasst Sieg ohne Messi

Ohne den verletzten Superstar Lionel Messi verpasste auch Inter Miami beim 1:1 (0:1) bei D.C. United einen Erfolg. Trainer Javier Mascherano schonte zudem Luis Suárez, Rodrigo De Paul und Sergio Busquets mit Blick auf das Leagues-Cup-Halbfinale gegen Orlando in der kommenden Woche.

Das könnte Sie auch interessieren: Rekord-Ablöse: Ex-HSV-Star Son wechselt in die USA

Miami, das durch die Teilnahme am Leagues Cup drei Spiele weniger absolviert hat, belegt derzeit den fünften Platz in der Eastern Conference, acht Punkte hinter Spitzenreiter Philadelphia. (sid/hen)