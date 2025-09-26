Rekord-Kane mal wieder historisch: Bayern feiert Wiesn-Heimsieg gegen Bremen

Harry Kane hüpfte nach seinem historischen Doppelpack ausgelassen vor der bebenden Südkurve. Angeführt vom seinem Torjäger untermauerte Rekordmeister Bayern München seine starke Frühform und verbreitete bei seinem vorerst letzten Wiesn-Heimspiel Festtagsstimmung. Gegen Werder Bremen gewann das Team von Trainer Vincent Kompany locker-souverän 4:0 (2:0) und holte im achten Pflichtspiel der Saison den achten Sieg. Stürmerstar Kane erzielte dabei seine Treffer 99 und 100 im Bayern-Trikot und stellte einen Europarekord auf.

Schneller als der Engländer hatte seit 2000 kein anderer Profi in den Top-Ligen die eindrucksvolle Marke erreicht: Kane brauchte lediglich 104 Einsätze. „Es ist selbst für mich verrückt, um ehrlich zu sein“, sagte er bei Dazn. „100 Tore so schnell zu erzielen, das macht mich stolz. Hoffentlich kann ich so schnell wie möglich weitere 100 machen.“ Nach dem Führungstreffer durch den starken Flügelstürmer Luis Díaz (22.) traf der Engländer per Foulelfmeter (45.) und nach einem Konter und Díaz-Vorlage erneut (65.). Den Schlusspunkt setzte Konrad Laimer (87.). „Das Spiel war sehr schwierig und anstrengend, aber sehr geil“, sagte Startelfdebütant Tom Bischof.

Kimmich saß bei Bayern nur auf der Bank

Im beigen Sondertrikot mit grünen Akzenten lief der Tabellenführer im vorerst letzten Wiesn-Heimspiel auf. Bis mindestens 2030 wird es während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben. Immerhin sportlich ist der Verlust der Wiesn-Spiele verkraftbar: In den vorangegangenen zehn Heimspielen während des Oktoberfests waren lediglich fünf Siege gelungen.

Entsprechend mahnte Kompany trotz des besten Saisonstarts der Bundesliga-Geschichte zur Vorsicht. „Man kann nie sicher sein – und das ist auch das Schöne am Fußball“, sagte der 39-Jährige über einen möglichen Leistungsabfall wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Wie schon beim 4:1-Auswärtserfolg bei der TSG Hoffenheim saß Joshua Kimmich zunächst nur auf der Bank, nachdem er zwei Tage im Training gefehlt hatte. „Er war leicht erkrankt, aber er ist jetzt wieder fit“, erklärte Kompany bei Sky. Bischof ersetzte Kimmich, in der Offensive kehrten Serge Gnabry und Michael Olise zurück.

Karl Hein debütierte bei Werder Bremen

Werder-Coach Horst Steffen musste kurzfristig auf Stammkeeper Mio Backhaus verzichten, ihn ersetzte Karl Hein. Den estnischen Bundesliga-Debütanten „habe ich gedrückt, ihm viel Glück gewünscht“, sagte Steffen: „Der kann schon halten.“

Das musste Hein bereits früh beweisen, der Rekordmeister startete druckvoll. Doch Kane schoss vorbei (3.) und scheiterte kurz darauf am Werder-Keeper (5.). Danach flachten die Offensivbemühungen ab. Es half ein zweiter Ball nach einer Ecke: Eine Hereingabe von Olise verlängerte Jonathan Tah mit der Hacke an das Knie von Díaz – der Ball kullerte ins Tor.

Danach wurde es vor allem über Kane gefährlich. Abermals Keeper Hein (26.) und Verteidiger Friedl (39.) retteten für den Außenseiter. Wenig später brachte Friedl den Stürmerstar im Strafraum zu Fall. „Ich bin immer fair, ich sage auch immer, wenn es ein Foul ist“, sagte Friedl bei Dazn und führte aus: „Das ist für mich schwierig, ich mache keine Bewegung, er fädelt bei mir ein. Natürlich ist da Kontakt, aber ich finde, das ist eine harte Entscheidung“, befand er. Den dennoch fälligen Foulelfmeter, seinen 18. in der Bundesliga, verwandelte Kane sicher rechts unten (45.).

Das könnte Sie auch interessieren: Nachwuchs-Alarm: Abstieg der U23 hätte auch für St. Paulis Profis gravierende Folgen

Nach einem Gegenstoß verwertete Kane die sehenswerte Vorarbeit von Díaz und erzielte seinen 100. Pflichtspieltreffer für die Bayern. Auch Leon Goretzka und der in der 61. Minute eingewechselte Kimmich hatten Grund zur Freude: Die beiden Nationalspieler liefen zum 300. Mal in der Bundesliga auf.