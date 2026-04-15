„Wir müssen ihn stoppen“: Bellingham warnt vor einem Bayern-Star

Real Madrids Star Jude Bellingham hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern in erster Linie vor Münchens Torjäger Harry Kane gewarnt. „Harry ist ein unglaublicher Spieler, auch in der Nationalmannschaft. Er hat in den letzten zwei, drei Jahren ein unfassbares Level erreicht, als Stürmer, aber auch als Teamplayer. Er hat eine tolle Form“, schwärmte Bellingham vor dem Gigantenduell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) über seinen englischen Nationalteamkollegen. Deshalb, so der frühere Dortmunder: „Wir müssen ihn stoppen.“

Große Hochachtung zeigte der 22-Jährige aber auch vor dem kompletten Münchner Team um Trainer Vincent Kompany. „Die Intensität, mit der sie spielen, das ist der Wahnsinn. Der Trainer wird von allen geliebt. Sie haben eine tolle Dynamik. Die Chemie zwischen den Spielern ist auch unglaublich. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum sie so ein tolles Team sind“, sagte Bellingham.

Bellingham freut sich über Musiala-Comeback

Er habe mit dem BVB „jedes Mal“ in München, so der Real-Profi weiter, „schlechte Erfahrungen gemacht“. Und es sehe in dieser Saison „ja so aus, als würden sie die Bundesliga gewinnen, was schade für mich und meinen Bruder in Dortmund ist“. Jobe Bellingham steht bei der Borussia unter Vertrag.

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Erfreut zeigte sich Bellingham auch über die Tatsache, dass der Münchner Jamal Musiala nach seiner schweren Verletzung seit längerem wieder dabei ist. „Die ganze Fußballwelt war davon betroffen. Und für mich ist es das Wichtigste, dass er jetzt wieder auf dem Feld stehen kann. Das ist das Schönste“, sagte der Engländer.