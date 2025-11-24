„Menschlicher Fehler“: Real Madrid zeigt bei Jota-Gedenken falsches Foto

Real Madrid hat sich für einen unangenehmen Fehler bei seiner Generalversammlung entschuldigt.

Die Königlichen hatten am Sonntag der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht und dabei ein falsches Foto gezeigt. Statt André Silva, dem Bruder des ehemaligen Liverpool-Stürmers Diogo Jota, wurde Ex-Leipzig-Profi André da Silva vom FC Elche gezeigt. André Silva und Jota waren im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen – ein Unglück, das in der Fußballwelt eine Welle der Trauer ausgelöst hatte.

Real Madrid zeigt falschen André Silva bei Jota-Gedenken

Real entschuldigte sich auf der Plattform X für das Malheur. Klubpräsident Florentino Perez wiederholte die Entschuldigung auf der Versammlung und sprach von einem „menschlichen Fehler“.

Diogo Jota war bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.

Am Abend kam Madrid in Elche nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Stürmer Silva stand bei den Hausherren in der Startelf und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Real reichte das Remis, um seine Tabellenführung in La Liga erfolgreich zu verteidigen. Erzrivale FC Barcelona, der sich am Samstag 4:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt hatte, liegt jedoch nur noch einen Punkt zurück. (sid/fwe)