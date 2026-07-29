Real Madrid vermeldet Rekordumsatz und testet gegen einen Bundesligisten

Sportlich blieb Real Madrid in der vergangenen Saison ohne Titel – wirtschaftlich stellen die Königlichen dagegen neue Bestmarken auf. Der spanische Rekordmeister meldet einen Rekordumsatz und freut sich auf ein Testspiel in Deutschland.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat am Dienstag eine Rekord-Bilanz für das Geschäftsjahr 2025/2026 vorgestellt. „Die betrieblichen Erlöse, ohne Einnahmen aus Spielerverkäufen, stiegen auf 1,221 Milliarden Euro und lagen damit 3,1 Prozent über dem Wert des vorherigen Geschäftsjahres“, erklärten die Königlichen in einer Mitteilung. Als Gewinn nach Steuern verbuchte der Klub nach eigenen Angaben 26 Millionen Euro, 8,1 Prozent mehr als 2024/2025.

Real sieht sich als Umsatzführer im Sport

In der vergangenen Saison blieb Real ohne Titel, brüstete sich nun aber mit seiner Finanzkraft. „Real Madrid hat erstmals die Marke von 1,2 Milliarden Euro überschritten, eine Summe, die bislang keine andere Sportorganisation weltweit erreicht hat“, hieß es in der Mitteilung, man habe damit die Position des Klubs als „Umsatzführer in der Sportbranche“ gefestigt.

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Bernabéu-Umbau zahlt sich aus

Die Umsatzsteigerung ist nicht zuletzt das Ergebnis des Umbau des Bernabéu-Stadions. Die Einnahmen aus den veranstaltungen in der modernen Arena stiegen um elf Prozent auf 363 Millionen Euro. Hinzu kamen neue Verträge mit Sponsoren.

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Zu einem besonderen Testspiel kommt es aber in einem anderen Stadion. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veltins-Arena ist die Mannschaft von Trainer José Mourinho am 16. August zu Gast in Gelsenkirchen wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilte. „Es wird ein echtes Fußballfest“, sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann.

Schalke startet in Halle in die Pflichtspiel-Saison

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Für Schalke unter Trainer Miron Muslic ist die Partie der letzte Härtetest, bevor am 24. August in der 1. Runde im DFB-Pokal beim Halleschen FC die neue Saison beginnt. Für Real startet nach dem Test auf Schalke der Ligaalltag in Spanien. Für Mourinho ist es eines der ersten Spiele als Coach der Madrilenen.(sid/dpa/ggg)