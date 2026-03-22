Real-Trainer fordert Rüdiger-Statue – Superstars vor Derby-Rückkehr

Nationalspieler Antonio Rüdiger kann sich auf die Rückendeckung seines Vereinstrainers von Real Madrid, Alvaro Arbeloa verlassen.

„Wenn ihr mich fragt, würde ich gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen“, sagte der Coach von Real Madrid: „Vom ersten Tag an, an dem ich hier ankam, stand er mir und dem Trainerstab zur Verfügung. Er setzte sich mit mir zusammen und sagte, er würde bis März bereit sein, und das hat er bewiesen.“

Rüdiger sei „ein Vorbild für alle“ und er könne „nur das Allerbeste“ über seinen Abwehrchef sagen, führte Arbeloa aus: „Wir sind Rüdiger für alles, was er geleistet hat, ungemein dankbar.“ Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Königlichen läuft im Sommer aus, seine Zukunft ist dementsprechend offen. In die Planungen und Verhandlungen wolle er sich bei aller Bewunderung für Rüdiger allerdings „nicht gerne einmischen“, betonte Arbeloa.

Arbeloa: Rüdiger „ein Vorbild für alle“

Der deutsche Innenverteidiger hatte Anfang des Jahres wegen einer Knieverletzung länger gefehlt, erarbeitete sich nach seiner Rückkehr im Februar aber gleich wieder einen Stammplatz.

Real kann derweil im Stadtderby gegen Atlético Madrid wieder auf Jude Bellingham (22) zurückgreifen. Der englische Nationalspieler steht nach einer überstandenen Oberschenkelverletzung im Duell zwischen den beiden Hauptstadt-Klubs am Sonntag (21 Uhr/DAZN) vor einer Rückkehr in den Kader der Königlichen, nachdem er seit dem 1. Februar gefehlt hatte.

Jude Bellingham vor Comeback bei Real Madrid

„Er steht jetzt zur Verfügung und wird morgen im Kader sein. Mal sehen, ob er zum Einsatz kommt. Ich glaube schon, er ist einsatzbereit, und ich freue mich wirklich darauf, ihn auf dem Platz zu sehen“, sagte Arbeloa am Samstag. Nationaltrainer Thomas Tuchel hatte den früheren Dortmunder auch für die anstehenden Länderspiele gegen Uruguay (27. März) und Japan (31. März) in sein Aufgebot berufen.

Neben Bellingham kann Real wieder auf Starstürmer Kylian Mbappé (27) bauen, der nach einer Knieverstauchung zuletzt in der Champions League gegen Manchester City sein Comeback gegeben hatte. „Wir sind voller Zuversicht, fühlen uns sicher und freuen uns riesig, einen Spieler wie ihn wieder dabeizuhaben – so entschlossen und zu 100 Prozent fit“, sagte Arbeloa über den Franzosen. Mbappé ist mit 38 Treffern in 34 Pflichtspielen in dieser Saison der beste Torschütze der Madrilenen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Lasst sie uns packen!“ Real-Stars richten Kampfansage an Bayern

Real kämpft in La Liga um den Anschluss an Tabellenführer und Titelverteidiger FC Barcelona. Vor dem 29. Spieltag beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen von Trainer Hansi Flick vier Punkte. Atlético will als Tabellenvierter seinen Champions-League-Platz absichern. (sid/dj)