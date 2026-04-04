Real Madrid blamiert sich bei Generalprobe vor Bayern-Kracher

Real Madrid hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern verpatzt. Die Königlichen verloren bei Abstiegskandidat RCD Mallorca um Trainer Martin Demichelis überraschend mit 1:2 (0:1) und drohen damit im Meisterrennen mit dem FC Barcelona früh den Anschluss zu verlieren. Mit einem Sieg bei Atlético Madrid könnten die Katalanen am Samstagabend bis auf sieben Punkte davonziehen.

„Diese Niederlage geht auf meine Kappe, und das habe ich den Spielern auch gesagt”, betonte Real-Trainer Álvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz: „Die Verantwortung liegt ganz bei mir, und ich möchte, dass sie sich jetzt schon auf das Spiel am Dienstag konzentrieren.”

Real Madrid unterliegt RCD Mallorca in der Nachspielzeit

Real spielte am Samstag mit einer Formation, die so ähnlich auch im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beginnen könnte. Vinicius Junior wurde anfangs geschont, dafür stand Kylian Mbappé erstmals seit dem 21. Februar wieder in der Startelf.

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Doch Manu Morlanes (41.) und Vedat Muriqi (90.+1) schockten die überlegenen Madrilenen. Auch die Einwechslung von Vinicius Junior in der 59. Minute konnte das Spiel nicht mehr kippen, es gelang lediglich der zwischenzeitlich Ausgleich durch Eder Militao nach einer Ecke (88.). Nach fünf Pflichtspielen riss damit die Siegesserie von Real.

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„Ich bin derjenige, der die Entscheidungen trifft, der die Wechsel vornimmt und der sagt, wie sie spielen müssen”, sagte Arbeloa selbstkritisch: „Ich erwarte, dass sie in der Champions League ihr Bestes geben, in einem Wettbewerb, der von größter Bedeutung ist. Wenn sie die Umkleidekabine verlassen, dürfen sie nur noch an Bayern denken.” Der Gegner aus München konnte unterdessen mächtig Selbstvertrauen tanken, beim SC Freiburg bewiesen die Bayern am Samstagnachmittag Moral und gewannen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.