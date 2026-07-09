Thomas Müller schoss die Vancouver Whitecaps im Pokal in Führung – und war somit am Sieg beteiligt. Der Auftritt des WM-Experten war allerdings nur von kurzer Dauer.

Bei Magenta TV fungierte Thomas Müller als TV-Experte. Jetzt steht er wieder auf dem Fußballplatz. IMAGO / Fussball-News Saarland

Thomas Müller hat sich aus der WM-Pause als TV-Experte mit einem Tor für die Vancouver Whitecaps zurückgemeldet. Im Viertelfinal-Hinspiel des kanadischen Pokals brachte der Weltmeister von 2014 sein Team mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Cavalry FC endgültig auf die Siegerstraße.

Der Pokal-Titelverteidiger gewann die Partie am Ende mit 4:1 (1:1) und hat vor dem Rückspiel in Calgary beste Chancen auf den Halbfinaleinzug.

Thomas Müller trifft für Vancouver im Pokal

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Wie angekündigt, absolvierte Müller nach seiner Auszeit als WM-Experte für MagentaTV nur einen Teilzeit-Einsatz. Er kam nach der Pause ins Spiel, traf in der 62. Minute nach einem schönen Angriff der Gastgeber per Abstauber und wurde in der 72. Minute wieder ausgewechselt. Er war also nur 27 Minuten auf dem Feld.

Der 36-Jährige hatte wenige Tage zuvor am TV-Mikrofon gesagt: „Ich hab‘s schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an.“ (dpa/mkw)