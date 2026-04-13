Bewaffneter Raubüberfall auf Teambus: Fußballer (20) aus Ghana ist tot

Der ghanaische Fußballspieler Dominic Frimpong ist bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den Mannschaftsbus des Erstliga-Klubs Berekum Chelsea ums Leben gekommen. Das teilte der Fußball-Verband von Ghana (GFA) mit. Demnach befand sich der Verein auf der Rückreise vom Auswärtsspiel gegen Samartex im Süden des Landes, als sich der Vorfall ereignete.

„Maskierte Männer mit Pistolen und Sturmgewehren eröffneten das Feuer auf unseren Bus, als der Fahrer versuchte, zurückzusetzen. Spieler und Betreuer flüchteten in nahegelegene Büsche“, schilderte der Ghana-Klub in einer Mitteilung die Ereignisse und berichtete zunächst von einem schwer verletzten Spieler, der im Krankenhaus behandelt wurde. Der Verband gab schließlich den Tod des 20-jährigen Frimpong bekannt und kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen für die Vereine zu verstärken.

Ghana: Trauer um Dominic Frimpong von Berekum Chelsea

Wie die ghanaische Polizei am Montag bestätigte, erlag Frimpong im Krankenhaus seinen erlittenen Schusswunden.

„Dieser tragische Vorfall ist nicht nur ein großer Verlust für Berekum Chelsea, sondern für den gesamten ghanaischen Fußball. Dominic war ein vielversprechendes junges Talent, dessen Einsatz und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten“, hieß es in der Mitteilung.

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Bereits im Jahr 2023 war es in Ghana zu einem ähnlichen Vorfall beim Erstligisten Legon Cities gekommen. Damals wurden allerdings keine Verletzte vermeldet. (dpa/ch)