Rassistische Beleidigungen: Nächster Eklat der Chemnitz-Fans – Team reagiert eindeutig

Chemnitz -

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat nach dem 2:2 bei Bayern München II ein Zeichen gegen die rechte Fanszene gesetzt. Die Mannschaft von Trainer David Bergner ging nach der Partie am Samstag aus Protest nicht zum Fanblock. Der Verein teilte dazu mit: „Grund dafür sind Äußerungen aus dem Gästeblock während der zweiten Halbzeit, die der Chemnitzer FC mit all seinen handelnden Personen als widerlich empfindet und auf das Äußerste ablehnt.“



Chemnitzer FC: Fans beleidigen Geschäftsführer übel

Weiter hieß es: „Bedrohungen und Aussagen wie 'Thomas Sobotzik, du Judensau' oder 'Daniel Frahn ist wenigstens kein Neger' dürfen in unserer Gesellschaft keine Akzeptanz haben.“ Rechtliche Schritte und Konsequenzen werden derzeit vom Klub überprüft.



Bereits in den vergangenen Wochen hatte es viel Wirbel um den CFC gegeben. Der Klub hatte seinem umstrittenen Kapitän Daniel Frahn wegen angebliche Nähe zur rechtsextremistischen Szene gekündigt, nachdem sich dieser beim Auswärtsspiel in Halle im Gästeblock mit entsprechenden Gruppierungen aufgehalten hatte (hier mehr lesen). Frahn selbst beteuerte, dass er kein Nazi sei, und klagt gegen seinen fristlosen Rauswurf.

Geschäftsführer Thomas Sobotzik erhielt nach der Entscheidung des Vereins heftige Drohungen per WhatsApp (hier mehr dazu).



Fan-Sprecher: „Gab diese Rufe nicht“

Nach den Vorfällen am Samstag in München wollten nicht alle mitgereisten Fans die wüsten Beschimpfungen aus der Fankurve bestätigen. So sagte Markus Müller, Sprecher der Fanszene e.V., dem mdr, er habe derlei Rufe nicht gehört. „Mittlerweile habe ich mit mehreren Fans gesprochen, die haben mir versichert, dass es solche Rufe und Beleidigungen nicht gegeben hat“, betonte Müller.



„Wir haben die Äußerungen aber klar und deutlich gehört“, blieb Wunderlich bei der Darstellung des Vereins. Sprecher und Sportdirektor müssen sich mittlerweile vom eigenen Anhang auch vorwerfen lassen, sie wollten ihren Aussagen CFC-Fans diffamieren. „Wir wissen, dass wir einen langen Atem brauchen“, sagte Wunderlich.



Wie der mdr am Sonntag auch berichtete, habe es im Stadion der Chemnitzer seit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 16. August Sachbeschädigungen und Anzeichen von Vandalismus gegeben. So seien auf der Herrentoilette Graffitis mit heftigen Drohungen gegen Vertreter der Klubspitze entdeckt worden.



Politik und DFB halten sich zurück

Wenig Unterstützung erfährt der Verein in der schwierigen Phase von den lokalen Politikern. Es gab zuletzt nur selten klare Statements vonseiten der Kommunalpolitik. Offenbar, so wird im Klub vermutet, will sich kein Politiker eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen zu weit aus dem Fenster lehnen.



Wenig zu hören ist auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zwar gibt es hinter den Kulissen Gespräche mit dem Verein, doch der erneute Fall vom Wochenende hat gezeigt, dass die Himmelblauen auf ihrer schwierigen Mission vom organisierten Fußball noch deutlich mehr Unterstützung gebrauchen könnten.

(sid)