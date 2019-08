Rassismus-Skandal: Schalke-Boss sorgt für Eklat – Sarpei findet die deutlichsten Worte

Paderborn -

Rassismus-Eklat rund um Schalke-Boss Clemens Tönnies (63)! Der Aufsichtsratsvorsitzende der Königsblauen, der außerdem ein Schlacht-Imperium führt, hat mit einer heftigen Aussage für Aufsehen gesorgt. Viele Fans fordern nun sogar den Rücktritt.

Clemens Tönnies schockt auf dem Tag des Handwerks

Der Fleischfabrikant hatte in Paderborn eine Rede zum Thema „Unternehmertum mit Verantwortung - Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung“ gehalten. Der Schalke-Boss empfahl dabei die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika und sagte laut der Zeitung „Neue Westfälische“: „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren.“

Via Twitter entschuldigte er sich nun über einen Firmen-Account für seine Entgleisung. Dort erklärte er seine getätigte Aussage sei in „Inhalt und Form unangebracht“ gewesen.

Schalke 04 veröffentlicht Statement

„Als Vorsitzender des Aufsichtsrats des FC Schalke 04 stehe ich 1000-prozentig hinter unseren Vereinswerten. Dazu gehört der Einsatz gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich explizit bei euch, den Fans, Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04 für meine Aussage beim Tag des Handwerks entschuldigen. Sie war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in keiner Weise unserem Leitbild. Es tut mir sehr leid“, wurde Tönnies wenig später auch in einer Schalke-Mitteilung zitiert.

Unterdessen fordern viele Fans bereits den Rücktritt. „Ein Rassist wie Clemens Tönnies sollte davon Abstand nehmen, einen Sportverein zu führen, dessen Werte nicht seinen entsprechen,“ heißt es unter anderem auf Twitter.

Hans Sarpei findet deutliche Worte

Aus der großen Masse an Rücktrittsforderungen und Kritik an den Aussagen sticht vor allem die eines Ex-Schalkers heraus.

Auf Facebook verurteilt Hans Sarpei, der selber ghanaische Wurzeln hat, die Aussagen des Klub-Bosses scharf: „Die Aussagen von Clemens Tönnies zeigen ein Weltbild, dass an die Kolonialzeit erinnert. Es sind rassistische Bemerkungen, die in keinster Weise mit dem Leitbild des FC Schalke 04 oder unserer modernen offenen Gesellschaft vereinbar sind. Als Mitglied und Ex-Spieler wünsche ich mir, dass der Ehrenrat hier ganz klar Position bezieht und über Konsequenzen berät. Es ist das Weltbild eines Großwild-Jägers, der ausgestopfte Baby-Elefanten auf seinem Hof als Trophäen präsentiert, auf Arbeitszeitfirmen mit günstigen ausländischen Arbeitskräften setzt und Putin den Hof macht. Es ist das Weltbild eines Mannes, der aus der Zeit gefallen ist. Und der zunehmend eine Belastung für den FC Schalke 04 wird. Das diese Aussagen auf dem Tag des deutschen Handwerks unter der Überschrift "Unternehmer mit Verantwortung" getätigt wurden, verschlimmert die Aussagen noch einmal. Als Deutscher afrikanischer Herkunft widert mich diese Art von Verantwortung zutiefst an. PS. Bis heute hat er sich bei allen entschuldigt. Nur nicht bei denen, die er rassistisch beleidigt hat.“(krä/sid)