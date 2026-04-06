Rassismus-Skandal in der Regionalliga: Hannover-Talent von Fan beleidigt

Ein 21 Jahre altes Talent von Hannover 96 wird in der Regionalliga Nord von einem Zuschauer rassistisch beleidigt. Beide Vereine reagieren mit deutlichen Worten.

Nachwuchsspieler Montell Ndikom aus der zweiten Auswahl von Hannover 96 ist bei einem Regionalligaspiel von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden. Das teilte der Fußballklub nach der Partie seiner U23 bei der FSV Schöningen (1:3) mit. Der Verein aus dem Kreis Helmstedt in Niedersachsen bestätigte den Vorfall und verurteilte das Verhalten des Fans gegenüber dem 21-Jährigen deutlich.

Spiel war nach Beleidigung zehn Minuten unterbrochen

„Wir haben unmittelbar nach dem Spiel ausführlich mit Montell gesprochen, der die Situation sehr klar schildert“, heißt es in dem Statement von Hannover 96. „Bei aller Sensibilität, die der Umgang mit einer solchen Thematik erfordert, waren wir uns gemeinsam sofort einig, dass wir diesen Vorfall nicht einfach hinnehmen können, sondern ihn in den öffentlichen Raum tragen müssen.“

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Das Spiel am Sonntag sei für zehn Minuten unterbrochen gewesen, sagte Hannovers Co-Trainer Timo Struckmeier der „Neuen Presse“: „Wir haben uns nach Rücksprache mit Monti dann trotzdem entschlossen, weiterzuspielen.“

FSV Schöningen verurteilt rassistische Beleidigung gegen Ndikom

Ein Sprecher von Schöningen äußerte sich auf Anfrage schriftlich. „Die gesamte FSV Schöningen verurteilt das Verhalten des Zuschauers aufs Schärfste“, hieß es darin. Nach einer Aktion im Spiel habe es ein Wortgefecht zwischen dem Spieler und einem Zuschauer gegeben. Daraufhin habe der Schiedsrichter die Partie unterbrochen. Heimfans bestätigten die rassistische Beleidigung durch den Zuschauer demzufolge auf Nachfrage.

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Danach folgte laut Schöningen eine Stadiondurchsage, in der der Vorfall verurteilt wurde. Der Zuschauer sei gebeten worden, das Stadion zu verlassen. „Auch wenn es auf dem Platz als Gegner um Punkte geht, stehen wir in dieser Sache klar an der Seite von Hannover 96 und dem Spieler Montell Ndikom. Daher werden wir weiterhin alles daransetzen, diesen Vorfall aufzuklären“, teilte der Sprecher weiter mit.

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„Wenn einer unserer Spieler rassistisch beleidigt wird, betrifft das nicht nur ihn, sondern uns als gesamten Klub. Wir erwünschen uns eine konsequente Aufarbeitung dieses Vorfalls“, heißt es in der Stellungnahme von Hannover 96: „Rassismus darf keinen Platz haben. Nicht auf dem Rasen, nicht auf der Tribüne – nirgendwo in unserer Gesellschaft.“ Immer wieder werden vor allem schwarze Spieler Opfer von Rassismus in Fußballstadien. (dpa/dj)